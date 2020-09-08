 Сейм Литви назвав Світлану Тихановську обраною лідеркою Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2020

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Новини

Сейм Литви назвав Світлану Тихановську обраною лідеркою Білорусі

Депутати Сейму Литви запропонували вважати Світлану Тихановську обраною білоруською лідеркою та закликали захистити Білорусь від спроб Росії визначати її політику.

Сейм Литви

Сейм Литви

Литовський парламент у четвер, 10 вересня, ухвалив резолюцію, в якій закликає міжнародну громадськість реагувати на події в Білорусі та зупинити спроби Росії визначати політичний напрямок цієї країни. Вони закликали світову спільноту підтримати вимогу екскандидатки в президенти БілорусіСвітлани Тихановської, "лідерки, обраної білоруським народом, і Координаційної ради, створеної за її пропозицією - як єдиних законних представників білоруського народу - щодо проведення нових, прозорих і демократичних парламентських і президентських виборів".

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У документі депутати називають президента Білорусі Олександра Лукашенка "незаконним лідером", закликають міжнародну громадськість оцінювати будь-які його дії щодо укладення нових угод з Росією як злочин проти білоруського народу. 

Також литовські парламентарі закликають Росію не втручатися у внутрішні справи і зовнішню політику Білорусі, а в тому випадку, якщо матимуть місце спроби "обмежити суверенітет країни проти волі білоруського народу", застосувати додаткові санкції щодо Росії і представників білоруського режиму.

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Звертаючись до міжнародної громадськості, сейм вважає за можливе запропонувати білоруському народу та її законним представникам різні політичні, економічні, фінансові та візові пільги, інші заходи допомоги.

Як повідомляється, резолюцію підтримали 91 депутат Сейму.

Раніше глава Литви Гітанас Науседа говорив, що не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом, оскільки, за його словами, в Білорусі не було вільних і демократичних виборів.

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  • Саня, тебе звільнено!

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  • Шлях свободи

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    "Шлях свободи"

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    Автор: Євген Жуков


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