Протести в Білорусі: понад 200 затриманих у Мінську та інших містах

У Білорусі в неділю, 20 вересня, відбулися масові акції протесту. Люди вийшли на "Марш справедливості" в Мінську та на мітинги в інших містах країни. Протестувальники не визнають результатів виборів, за якими ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка, котрий править Білоруссю вже 26 років.

DW стежила за подіями у Білорусі (час київський):

++19:55++

У Білорусі завершилися масові акції протесту, в яких взяли учать, за різними оцінками, від 50 тисяч до 100 тисяч осіб. Під час демонстрацій правоохоронці затримали загалом щонайменше 210 людей, повідомляє правозахисний центр "Весна". В Мінську затримали 147 особи, а в регіонах - 63. Серед затриманих довірена особа колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановскої - Олег Моїсеєв. Повідомляється, що деяких затриманих уже відпустили.

Затримання учасника протестного маршу в Мінську

++18:15++

За даними правозахисного центру "Весна", під час акції протесту в Мінську затримали 30 людей. В інших містах країни, серед яких Гродно, Гомель, Брест, Мозир та інші, затримали ще щонайменше 37 людей. Серед затриманих двоє журналістів, 12-річна дитина та вагітна жінка.

++18:10++

У Мінську силовики почали розбивати демонстрантів на окремі групи і перекривати входи у двори, передає tut.by. Водомети їдуть прямо по тротуарах. За колоною силовиків стоїть велика кількість автозаків.

++17:15++

У Бресті відбуваються сутички між ОМОНом та демонстрантами. Проти протестувальників застосували сльозогінний газ, силовики стріляли в повітря. Мітингарів затримували дуже брутально, повідомляє tut.by. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило застосування сльозогінного газу в Бресті.

++17:00++

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", 27 осіб було затримано у Мінську і ще 25 - у регіонах Білорусі. Як повідомляє tut.by, у Гомелі силовикам вдалося розігнати демонстрантів, вони розходяться дрібними групами.

++16:45++

У Києві відбувається "Марш за волю Білорусі". Учасники акції зібрались на Майдані Незалежності, щоб рушити до посольства Білорусі, передає агенція "Укрінформ". Акція відбувається за участю українських та білоруських громадських активістів і організацій, а також простих громадян. У руках учасники тримають білоруську та українську національну символіку.

Акція на підтримку білорусів у Києві

++16:30++

Співробітники силових структур проводять затримання учасників "Маршу справедливості" в Мінську. За даними агентства "Інтерфакс-Захід", у столиці Білорусі затримані також двоє журналістів польского телеканалу "Белсат". Місцеві ЗМІ повідомляють також про масові затримання учасників акцій протесту також у Бресті, Гродні та Могилеві.