Протести в Білорусі: понад 200 затриманих у Мінську та інших містах

У Мінську та інших білоруських містах пройшли масові акції протесту. DW стежила за подіями в Білорусі.
У Білорусі в неділю, 20 вересня, відбулися масові акції протесту. Люди вийшли на "Марш справедливості" в Мінську та на мітинги в інших містах країни. Протестувальники не визнають результатів виборів, за якими ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка, котрий править Білоруссю вже 26 років.
DW стежила за подіями у Білорусі (час київський):
++19:55++
У Білорусі завершилися масові акції протесту, в яких взяли учать, за різними оцінками, від 50 тисяч до 100 тисяч осіб. Під час демонстрацій правоохоронці затримали загалом щонайменше 210 людей, повідомляє правозахисний центр "Весна". В Мінську затримали 147 особи, а в регіонах - 63. Серед затриманих довірена особа колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановскої - Олег Моїсеєв. Повідомляється, що деяких затриманих уже відпустили.
++18:15++
За даними правозахисного центру "Весна", під час акції протесту в Мінську затримали 30 людей. В інших містах країни, серед яких Гродно, Гомель, Брест, Мозир та інші, затримали ще щонайменше 37 людей. Серед затриманих двоє журналістів, 12-річна дитина та вагітна жінка.
++18:10++
У Мінську силовики почали розбивати демонстрантів на окремі групи і перекривати входи у двори, передає tut.by. Водомети їдуть прямо по тротуарах. За колоною силовиків стоїть велика кількість автозаків.
++17:15++
У Бресті відбуваються сутички між ОМОНом та демонстрантами. Проти протестувальників застосували сльозогінний газ, силовики стріляли в повітря. Мітингарів затримували дуже брутально, повідомляє tut.by. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило застосування сльозогінного газу в Бресті.
++17:00++
За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", 27 осіб було затримано у Мінську і ще 25 - у регіонах Білорусі. Як повідомляє tut.by, у Гомелі силовикам вдалося розігнати демонстрантів, вони розходяться дрібними групами.
++16:45++
У Києві відбувається "Марш за волю Білорусі". Учасники акції зібрались на Майдані Незалежності, щоб рушити до посольства Білорусі, передає агенція "Укрінформ". Акція відбувається за участю українських та білоруських громадських активістів і організацій, а також простих громадян. У руках учасники тримають білоруську та українську національну символіку.
++16:30++
Співробітники силових структур проводять затримання учасників "Маршу справедливості" в Мінську. За даними агентства "Інтерфакс-Захід", у столиці Білорусі затримані також двоє журналістів польского телеканалу "Белсат". Місцеві ЗМІ повідомляють також про масові затримання учасників акцій протесту також у Бресті, Гродні та Могилеві.
Білоруські силовики затримали понад 300 людей, які брали участь у жіночому марші у Мінську. У відповідь на затримання протестувальниць відомий Telegram-канал опублікував персональні дані понад тисячі силовиків.
На зустрічі послів країн-членів Євросоюзу в Брюсселі представник Кіпру наклав вето на проєкт санкцій проти Мінська. У такий спосіб Нікосія домагається введення штрафних заходів ЄС щодо Туреччини.
Влада Білорусі, всупереч міжнародним зобов'язанням, порушує права людини в країні, тому необхідне міжнародне втручання для врегулювання ситуації, впевнена Світлана Тихановська.