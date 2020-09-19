 У Мінську під час жіночого маршу затримали понад 300 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2020

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Новини

У Мінську під час жіночого маршу затримали понад 300 людей

Білоруські силовики затримали понад 300 людей, які брали участь у жіночому марші у Мінську. У відповідь на затримання протестувальниць відомий Telegram-канал опублікував персональні дані понад тисячі силовиків.

Силовики затримали сотні протестувальниць у Мінську

Силовики затримали сотні протестувальниць у Мінську

Білоруські силовики у суботу, 18 вересня, затримали більше 300 людей, які брали участь у жіночому марші у Мінську. Спочатку про таку кількість затриманих повідомили у правозахисному центрі "Вясна". У ГУВС Мінміськвиконкому підтвердили дані про затримання і зазначили, що кількість затриманих уточнюється.

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Силовики висмикують жінок зі зчіпки та забирають їх в автозаки

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У свою чергу, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка перебуває у Литві, заявила, що необхідно негайно звільнити усіх затриманих. "Співробітники силових відомств повинні пам'ятати: білоруси готові деанонімізувати тих, хто виконує злочинні накази. Вам ще доведеться подивитися в очі своєму народу, який ви повинні захищати", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Між тим цього ж дня Telegram-канал NEXTA опублікував персональні дані 1003 білоруських силовиків. Його автори нагадали, що попереджали про цю публікацію тижнем раніше у разі продовження затримань протестувальників. Також вони пообіцяли опублікувати дані щодо інших силовиків у разі продовження затримань. "Ніхто не залишиться анонімним навіть під балаклавою", - наголосили автори каналу.

NEXTA є найпопулярнішим Telegram-каналом у Білорусі. Він налічує понад два мільйона абонентів. Його засновник - 22-річний Степан Путіло. З 2018 року він живе і навчається у Польщі. У серпні його в розшук оголосила Росія.

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