Анґела Меркель зустрінеться зі Світланою Тихановською

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) планує зустрітися з екскандидаткою у президенти Білорусі Світланою Тихановською, щоб обговорити ситуацію в цій країні. Виступаючи в середу, 30 вересня, перед Бундестагом, Меркель засудила "насилля проти опозиції" в Білорусі. "Ми засуджуємо те, що там щодня відбувається", - цитує канцлерку інформагенція AFP.

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Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі, наголосила Меркель. "Ми закликаємо його розпочати діалог зі своїм народом без втручання зі Сходу чи Заходу", - зауважила вона. Німеччина й надалі виступатиме за демократію та права людини, додала Меркель.

Тихановська формує тіньовий уряд

Тихановська, яка нині перебуває в Литві, оголосила через свою речницю, що планує прибути наступного тижня до Берліна. 30 вересня також стало відомо, що опозиціонерка формує тіньовий уряд Білорусі. Тихановська призначила двох представників: із прав людини та економічних реформ.

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За словами речниці Тихановської Ганни Красуліної, йдеться про формування команди, яка буде діяти узгоджено з Координаційної радою білоруської опозиції.

20 серпня Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу у зв'язку зі створенням опозицією Координаційної ради щодо трансферу влади. Справу порушено за статтею кримінального кодексу про захоплення влади.