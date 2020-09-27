 Анґела Меркель зустрінеться зі Світланою Тихановською | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2020

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Новини

Анґела Меркель зустрінеться зі Світланою Тихановською

Канцлерка Німеччини засудила насильство проти опозиції в Білорусі й закликала Олександра Лукашенка до діалогу з його народом.

Анґела Меркель, Світлана Тихановська

Анґела Меркель зустрінеться зі Світланою Тихановською

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) планує зустрітися з екскандидаткою у президенти Білорусі Світланою Тихановською, щоб обговорити ситуацію в цій країні. Виступаючи в середу, 30 вересня, перед Бундестагом, Меркель засудила "насилля проти опозиції" в Білорусі. "Ми засуджуємо те, що там щодня відбувається", - цитує канцлерку інформагенція AFP.

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Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі, наголосила Меркель. "Ми закликаємо його розпочати діалог зі своїм народом без втручання зі Сходу чи Заходу", - зауважила вона. Німеччина й надалі виступатиме за демократію та права людини, додала Меркель.

Тихановська формує тіньовий уряд

Тихановська, яка нині перебуває в Литві, оголосила через свою речницю, що планує прибути наступного тижня до Берліна. 30 вересня також стало відомо, що опозиціонерка формує тіньовий уряд Білорусі. Тихановська призначила двох представників: із прав людини та економічних реформ.

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За словами речниці Тихановської Ганни Красуліної, йдеться про формування команди, яка буде діяти узгоджено з Координаційної радою білоруської опозиції.

20 серпня Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу у зв'язку зі створенням опозицією Координаційної ради щодо трансферу влади. Справу порушено за статтею кримінального кодексу про захоплення влади.

 

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    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

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  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

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    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

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    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


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