МВС Білорусі погрожує застосуванням до протестувальників бойової зброї

У МВС Білорусі оголосили, що до протестувальників у "разі необхідності застосовуватимуть спецзасоби та бойову зброю". Під час протестів напередодні силовики затримали понад 600 людей.
Перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Генадій Казакевич попередив, що "співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ у разі необхідності будуть застосовувати спецзасоби і бойову зброю". Про це він заявив у відеоролику, поширеному на Telegram-каналі офіційної представниці МВС Ольги Чемоданової у понеділок, 12 жовтня. Цей відеоролик публікує білоруське видання belta.by.
Казакевич зазначив, що у МВС вказують на "поступове згасання протестного руху як по територіях, так і за масовістю". "Однак протести, що змістилися переважно в Мінськ, стали організованими і вкрай радикальними. Свідчення тому - акції в столиці минулої неділі. Ще вдень і ввечері це було кидання каміння, пляшок, ножів і заточок, а вже до ночі - барикади і палаючі покришки. Нічого спільного з громадським протестом це не має", - заявив чільний представник МВС Білорусі. Він додав, що силовики "не підуть з вулиць і забезпечать порядок у країні".
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Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.
Так, тільки протягом 11 жовтня білоруські силовики затримали 600 людей на акціях. Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", більшість людей затримали у Мінську, однак затримання здійснювались і у низці інших міст: Бресті, Вітебську, Могильові, Гродно, Молодечно, Жлобині, Кобрині і Бобруйську. Того ж дня у Мінську були локальні сутички протестувальників із силовиками - протестувальники перекривали дороги, намагалися будувати барикади. У деяких районах міста було чути звуки, схожі на постріли, і вибухи світлошумових гранат.
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Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 12 жовтня у ЄС погодили запровадження санкцій щодо Лукашенка.
У Мінську відбулася акція на підтримку політв'язнів. Люди пройшлися різними проспектами і вулицями міста. Демонстрували і під відомим СІЗО. Поліція застосовувала водомети. Сутичок не було. DW стежила за хронікою подій.