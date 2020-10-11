 МВС Білорусі погрожує застосуванням до протестувальників бойової зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2020

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Новини

МВС Білорусі погрожує застосуванням до протестувальників бойової зброї

У МВС Білорусі оголосили, що до протестувальників у "разі необхідності застосовуватимуть спецзасоби та бойову зброю". Під час протестів напередодні силовики затримали понад 600 людей.

Білоруські силовики

Білоруські силовики й раніше жорстко поводилися з протестувальниками

Перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Генадій Казакевич попередив, що "співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ у разі необхідності будуть застосовувати спецзасоби і бойову зброю". Про це він заявив у відеоролику, поширеному на Telegram-каналі офіційної представниці МВС Ольги Чемоданової у понеділок, 12 жовтня. Цей відеоролик публікує білоруське видання belta.by.

Казакевич зазначив, що у МВС вказують на "поступове згасання протестного руху як по територіях, так і за масовістю". "Однак протести, що змістилися переважно в Мінськ, стали організованими і вкрай радикальними. Свідчення тому - акції в столиці минулої неділі. Ще вдень і ввечері це було кидання каміння, пляшок, ножів і заточок, а вже до ночі - барикади і палаючі покришки. Нічого спільного з громадським протестом це не має", - заявив чільний представник МВС Білорусі. Він додав, що силовики "не підуть з вулиць і забезпечать порядок у країні".

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Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

Так, тільки протягом 11 жовтня білоруські силовики затримали 600 людей на акціях. Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", більшість людей затримали у Мінську, однак затримання здійснювались і у низці інших міст: Бресті, Вітебську, Могильові, Гродно, Молодечно, Жлобині, Кобрині і Бобруйську. Того ж дня у Мінську були локальні сутички протестувальників із силовиками - протестувальники перекривали дороги, намагалися будувати барикади. У деяких районах міста було чути звуки, схожі на постріли, і вибухи світлошумових гранат.

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Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 12 жовтня у ЄС погодили запровадження санкцій щодо Лукашенка.

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