Чоловік Світлани Тихановської пробуде за ґратами до 28 лютого

Чоловік колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської - Сергій Тихановський - до 28 лютого 2021 року пробуде під вартою. Про це в понеділок, 30 листопада, повідомив агентству "Інтерфакс-Захід" адвокат Віктор Мацкевич.

"Термін продовжено ще на три місяці - до кінця лютого 2021 року", - сказав Мацкевич. Попередній термін утримання під вартою Тихановського сплив 29 листопада.

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Активіста й блогера Сергія Тихановського затримали 29 травня під час пікету в місті Гродно. Слідчий комітет Білорусі заявив тоді, що "було організовано проведення незаконного громадського заходу" та "вчинено групові дії, що грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції".

Тихановському висунули обвинувачення в грубому порушенні громадського порядку. За санкцією прокуратури до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Білоруські правозахисники визнали Тихановськоого, а також його однодумців, що проходять в одній кримінальній справі, політичними ув'язненими.

Тихановський планував зареєструватися кандидатому у президенти, проте не зміг це зробити, оскільки у відведені для цього терміни саме перебував у слідчому ізоляторі. Натомість документи про реєстрацію своєї ініціативної групи подала його дружина Світлана, вказавши чоловіка керівником своєї ініціативної групи.

МВС Білорусі повідомило про понад 300 затриманих у неділю

Тим часом міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило про 313 осіб, затриманих 29 листопада на акціях протесту, на яких чекатиме суд. У МВС Білорусії вказали зокрема на те, що затриманим інкримінують активний спротив правоохоронцям та блокування дорожнього руху.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймав президентську посаду з 1994 року.

За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість під час придушення народних виступів. Світлана Тихановська, яку чимало білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена залишити Білорусь.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

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