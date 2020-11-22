У Білорусі триває "Марш сусідів": є затримані

У Білорусі продовжуються масові акції протесту проти офіційних результатів президентських виборів у країні. У неділю, 29 листопада, колони протестувальників вирушили вулицями Мінська та низки інших міст Білорусі. Цього разу акція протесту отримала назву "Марш сусідів". Найбільше учасників було в Мінську, де відбулося одразу кілька акцій у різних районах білоруської столиці.

Так, ЗМІ повідомили про дворові марші в мінських районах Малинівка, Сухарєва і Південно-Захід, ЖК "Маяк Мінська" і "Магістр", на вулиці Одоєвського, проспекті Дзержинського та в інших місцях.

Читайте також: Коментар: Передай сусіду прапор - протест в Білорусі змінює тактику

Перед початком протестів у першій половині дня в центральній частині Мінська очевидці помітили силовиків і спецтехніку поблизу стели "Мінськ - місто-герой" та на проспекті Переможців. Також водомет і автозаки бачили на проспекті Незалежності, передає інформагенція "Інтерфакс-Захід".

Зранку мобільні оператори повідомили про обмеження швидкості мобільного інтернету, що вже стало традиційним явищем під час подібних акцій. Також було закрито низку станцій мінського метро.

Читайте також: Лукашенко запевняє, що не буде президентом після зміни конституції

Під час акцій протесту 29 листопада білоруські силовики знову жорстко діяли проти мирних демонстрантів. Опозиційні білоруські ЗМІ й Telegram-канали поширили кадри з затриманням силовиками протестувальників, а також спроби силовиків розігнати колони з мітингарями. Однак уже невдовзі демонстранти формували нову колону в іншому місці.

Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", число затриманих правоохоронцями осіб становить близько 60. Список із прізвищами затриманих постійно оновлюється.

Протести у Білорусі тривають з 9 серпня

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймає президентську посаду з 1994 року.

За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість під час придушення народних виступів. Світлана Тихановська, яку чимало білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

Читайте також: Євросоюз переходить до нового рівня санкцій проти Лукашенка

Дивитись відео 01:20 Поділитись Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3l21h Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають