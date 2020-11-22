Правозахисники: силовики у Мінську почали затримувати протестувальників

У Білорусі у неділю, 22 листопада, почалася акція протесту проти правителя країни Олександра Лукашенка. Зокрема, жителі Мінська зібралися у своїх районах і рушили до центру міста. Цього разу їхня акція має назву "Марш проти фашизму".

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Планам протестувальників намагаються завадити силовики. За даними правозахисного центру "Вясна", станом майже на 16 годину за місцевим часом затримано понад 90 учасників протесту, переважну більшість у столиці Білорусі.

На опублікованих Telegram-каналами відео протестів видно, як силовики затримують і б'ють людей. Також вони повідомляють про застосування спецзасобів. На поширених відео видно дим і чути гучні звуки.

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Крім того, у Мінську знову закрили більше 10 станцій метро, а мобільні оператори "МТС Білорусь" і "A1" попередили про зниження пропускної здатності мобільного інтернету в столиці "відповідно до розпорядження уповноважених державних органів".

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Протести і жорстокість силовиків у Білорусі

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймав президентську посаду з 1994 року.

За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість при придушенні народних виступів. Світлана Тихановська, яку чимало білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

Європейський Союз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також весь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

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