МВС Білорусі підтвердило застосування спецзасобів проти мітингарів

Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило застосування силовиками спецзасобів проти демонстрантів під час акцій протесту в неділю, 22 листопада. Як повідомила цього ж дня речниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова, спецзасоби використовувалися, коли під час затримання деякі демонстранти чинили "опір співробітникам міліції".

Раніше низка ЗМІ поширили кадри, де видно, як силовики активно застосовують спецзасоби, зокрема, світлошумові гранати проти учасників акції протесту.

Сотні затриманих

Тим часом правозахисний центр "Вясна" нарахував уже понад 240 затриманих під час акцій протесту в Мінську та низці інших білоруських міст. Список із прізвищами затриманих постійно оновлюється. За даними правозахисників, найбільше затримань припадає на столицю Білорусі.

106-й день масових акцій протесту в Білорусі позначився також і тим, що марші в різних містах країни подекуди переростали в живі ланцюги солідарності. Як видно на поширених у соцмережах кадрах, протестувальники вишикувалися в такі ланцюги, зокрема, в Гродно і в Полоцьку.

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Раніше у різних районах Мінська демонстранти утворили колони різної чисельності. Нерідко силовики слідували за ними і періодично намагалися розігнати мітингарів. Крім того, співробітники Державтоінспекції перекрили рух на ділянках деяких вулиць.

Нагадаємо, нинішній день протестів у Мінську проходить під гаслом "Марш проти фашизму".

Як повідомлялося, У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймав президентську посаду з 1994 року.

За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість під час придушення народних виступів. Світлана Тихановська, яку чимало білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

Європейський Союз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

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