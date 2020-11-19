Європарламент вимагає від ЄС жорсткіших дій проти режиму Лукашенка

Депутати Європарламенту в четвер, 26 листопада, після дебатів щодо "подальших порушень прав людини у Білорусі, зокрема вбивства Романа Бондаренка" ухвалили відповідну резолюцію. За неї віддали свої голоси 613 євродепутатів, 41 висловився проти, ще 35 утрималися.
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"Заходи, ухвалені до цього часу Євросоюзом та його державами-членами проти режиму (правителя Білорусі Олександра. - Ред.) Лукашенка, є недостатніми", - зазначається в тексті резолюції. Європарламент закликав ЄС ухвалити третій пакет санкцій, який включатиме також білоруські компанії та олігархів, пов'язаних з Лукашенком. Рада ЄС тижнем раніше вирішила розпочати підготовку таких нових заходів.
Резолюція містить заклик заморозити надання чинному уряду країни будь-яких коштів ЄС, у тому числі позик Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку.
Розслідування злочинів режиму Лукашенка
Європарламент також закликав ЄС підтримати міжнародне розслідування "злочинів режиму Лукашенка". На підтримку розслідування, на думку депутатів, слід створити міжнародний центр зі збору доказів. У резолюції зазначається, що й сам Європарламент повинен відрядити місію зі збору фактів щодо порушень прав людини.
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Резолюція також містить заклик до влади Білорусі "припинити всі форми насильства, жорсткого поводження, насильства за гендерною ознакою та тортур проти громадян Білорусі", а також звільнити усіх затриманих з політичних мотивів. За даними Європарламенту, зараз у Білорусі понад 125 політв'язнів, а загалом, починаючи з травня цього року, за протести проти Лукашенка затримували більш ніж 25 тисяч білорусів.
Європарламент вимагає розслідувати вбивство Романа Бондаренка
У резолюції Європарламенту різко засуджується "вбивство Романа Бондаренка", та висловлюється співчуття його родині, а також усім сім'ям, які втратили своїх близьких "внаслідок репресій, які здійснюються режимом Лукашенка". Європарламент додав, що, за наявними даними, люди в масках, які побили Бондаренка, "тісно пов'язані з режимом Лукашенка". Активіста продовжили бити і після затримання - з двору його забрала міліція і тільки дві години пізніше доставила в лікарню, відзначають в резолюції.
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31-річного активіста Романа Бондаренка побили невідомі в масках 11 листопада у дворі його будинку в Мінську. Цей двір протестувальники називають "двором змін". Бондаренка доправили в лікарню, де він помер наступного дня від отриманих травм.
"Влада намагається перекласти відповідальність, стверджуючи, що пана Бондаренка побили "стурбовані громадяни" і переслідуючи лікаря і журналіста, які розкрили інформацію (про Бондаренка. - Ред.)", - зазначили в Європарламенті.
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Як відомо, у Слідчому комітеті Білорусі стверджують, що Бондаренко отримав травми в результаті "бійки між агресивно налаштованими місцевими жителями, що вішають стрічки, і особами, які їх знімають". Йдеться про біло-червоно-білі стрічки і прапори, через які "двір змін" і став знаменитим.
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Бондаренко був п'яним. Але журналістка видання TUT.by Катерина Борисенко опублікувала отримані від лікаря Артема Сорокіна медичні звіти, що в крові Бондаренка алкоголю не виявили. Їх обох затримали. Європарламент закликав Мінськ звільнити Борисенко, Сорокіна та інших політичних в'язнів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова