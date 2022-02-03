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Девід Макаллістер

Девід Макаллістер - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Девід Макаллістер".

Девід Макаллістер є німецьким політиком, член Християнсько-демократичного союзу. З 2010 до 2013 року Макаллістер обіймав посаду прем'єр-міністра Нижньої Саксонії. Макаллістер має німецьке та британське громадянство. З 2014 року Макаллістер є членом Європарламенту. Він очолює комітет Європарламенту з закордонних справ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Макаллістер про зброю для України та переговори з Росією (03.02.2022) 03.02.2022

Чому ФРН не надає Україні зброю? Про це та інше голова комітету Європарламенту з питань зовнішніх відносин Девід Макаллістер в інтерв'ю DW.
Євродепутати хочуть відвідати Україну з місією через війська РФ

Євродепутати хочуть відвідати Україну з місією через війська РФ 18.01.2022

Дев'ять євродепутатів хочуть наприкінці січня - на початку лютого відвідати Україну, щоби продемонструвати українцям солідарність та підтвердити єдність ЄС через можливість агресії з боку Росії.
Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова

Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова 15.12.2020

У Європарламенті поспілкувалися з білоруськими опозиціонерами, які стали лауреатами премії Сахарова за 2020 рік. Що розповідали гості у Брюсселі, якою мовою говорили та як їх приймали, - у репортажі DW.
У Європарламенті запевняють, що Україна залишатиметься на порядку денному

У Європарламенті запевняють, що Україна залишатиметься на порядку денному 10.07.2019

Комітет Європарламенту з закордонних справ переобрав своїм головою німця Девіда Макаллістера. Він розповів про свої пріоритети та пообіцяв, що Україна залишатиметься на порядку денному євродепутатів.
Інтерв'ю Сonflict Zone: Анґела Меркель втрачає позиції? (відео)

Інтерв'ю Сonflict Zone: Анґела Меркель втрачає позиції? (відео) 25.10.2018

Анґела Меркель - "кульгава качка" чи таки зможе відновити свої позиції у німецькій політиці? Про це та інше в інтерв'ю Conflict Zone розповів Девід Макаллістер - високопосадовець з Європарламенту і член партії Меркель. 

Сonflict Zone: Анґелі Меркель час на вихід? (25.10.2018) 25.10.2018

Анґела Меркель - "кульгава качка", яку ось-ось усунуть від влади, чи її вплив у Німеччині та ЄС досі беззаперечний? Про це та інше в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів голова комітету із закордонних справ Європарламенту Девід Макаллістер.