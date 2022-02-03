Девід Макаллістер - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Девід Макаллістер".

Девід Макаллістер є німецьким політиком, член Християнсько-демократичного союзу. З 2010 до 2013 року Макаллістер обіймав посаду прем'єр-міністра Нижньої Саксонії. Макаллістер має німецьке та британське громадянство. З 2014 року Макаллістер є членом Європарламенту. Він очолює комітет Європарламенту з закордонних справ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.