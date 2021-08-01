 У Мінську відбулося перше засідання суду над опозиціонеркою Марією Колесниковою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2021

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У Мінську відбулося перше засідання суду над опозиціонеркою Марією Колесниковою

Мінський обласний суд почав розглядати кримінальну справу щодо членів Координаційної ради опозиції Марії Колесникової та Максима Знака. Суд засідає в закритому режимі.

Максим Знак і Марія Колесникова в суді, Мінськ

Максим Знак і Марія Колесникова в суді

У Мінську відбулося перше засідання у кримінальній справі щодо членів президіуму Координаційної ради (КР) білоруської опозиції Марії Колесникової та Максима Знака. Перед початком засідання Мінського обласного суду в середу, 4 серпня, Колесникова показувала "серця" й танцювала у клітці. Судове засідання проводять у закритому режимі.

Справа Колесникової та Знака

Білоруська музикантка Марія Колесникова 12 років мешкала у Штутгарті. У 2020 році вона повернулася до Білорусі й координувала штаб опозиційного кандидата у президенти Віктора Бабарика. Після арешту Бабарика Колесникова стала однією з лідерів протесту проти режиму Олександра Лукашенка.

Колесникову затримали 8 вересня на білорусько-українському кордоні. За версією білоруської прикордонної служби, вона разом із представниками КР Іваном Кравцовим і Антоном Роднєнковим намагалася прорватися через кордон і її нібито виштовхнули з салону автомобіля. Кравцов і Роднєнко пізніше заявили, що Колесникова розірвала свій паспорт і покинула автомобіль під час примусової депортації.

Адвоката Максима Знака теж затримали у вересні. Йому висунули обвинувачення за статтею про заклики до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці. На знак незгоди з обвинуваченнями адвокат понад тиждень голодував.

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У травні Колесниковій і Знаку висунули остаточне обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу. Їх обвинуватили в публічних закликах до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці, у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом та у створенні екстремістського формування і керівництві ним. На початку червня стало відомо, що справа Колесникової та Знака надійшла до суду.

Масові протести після виборів президента

Нагадаємо, в Білорусі після голосування 9 серпня 2020 року почалися мирні багатотисячні акції протесту проти результатів виборів президента, переможцем яких офіційно оголосили Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Згідно з оголошеними ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, а за його головну опонентку Світлану Тихановську - 10,12 відсотка. Протестувальники вимагали відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових, чесних виборів.

Силовики вкрай жорстоко придушували акції протесту. Затриманих катували. За даними правозахисного центру "Вясна", за 9 місяців у Білорусі відкрили понад 3000 кримінальних проваджень проти учасників президентської кампанії, активістів їхніх штабів і учасників акцій протесту. Багато держав, серед яких Німеччина, США, Великобританія, Канада, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Данія, Україна і Чехія, не визнали інавгурацію Лукашенка.

На тлі протестів білоруська опозиція створила Координаційну раду, яка закликає до суспільного діалогу, зокрема про проведення повторних президентських виборів. Більшість членів КР перебувають під арештом або емігрували. Влада Білорусі вважає цей орган неконституційним.

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  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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