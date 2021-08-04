 Білорусь покинув ще один спортсмен, він поїхав до України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2021

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Новини

Білорусь покинув ще один спортсмен, він поїхав до України

Гандболіст Костянтин Яковлєв брав активну участь у протестах у Білорусі та відбув 15-денний арешт у червні. Він заявив про тиск і загрозу кримінального переслідування.

Гандболіст Костянтин Яковлєв і баскетболістка Олена Левченко

Гандболіст Костянтин Яковлєв і баскетболістка Олена Левченко на акції протесту

Ще один спортсмен виїхав із Білорусі. Активіст незалежної асоціації спортсменів, тренер гандбольної команди "Витязь" Костянтин Яковлєв виїхав до України. Про це повідомляють у середу, 4 серпня, українські ЗМІ.

У червні Яковлєв 15 діб перебував під адміністративним арештом у Мінську за статтею про несанкціонований масовий захід. Його затримали після того, як Яковлєв зустрів журналіста Дмитра Руто, який вийшов із СІЗО в Барановичах. Руто був заарештований на 15 діб через біло-червоно-білий футбольний шарф у автомобілі. Яковлєва затримали, коли він повертався з Барановичів на відкрите тренування з іншими спортсменами.

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"Правоохоронці й суддя вирішили, що це якісь політичні збори. Я сидів у в'язниці, на мене тиснули, казали, що інкримінуватимуть кримінальну відповідальність. Нібито пішла вказівка згори, щоб зі мною розібралися. Дно в нас пробивається щоразу, ми вже не дивуємося ні з Тимановської, ні з якихось інших речей", - заявив він у коментарі телеканалу "Україна 24". Раніше гандболіст брав активну участь у акціях протесту в Білорусі, а також коментував події після президентських виборів у серпні 2020 року.

Справа Христини Тимановської

Раніше повідомлялося, що до України прибув чоловік білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, Арсеній Зданевич. Тимановська заявила під час Олімпіади в Токіо, що її силоміць намагалися вивезти до Білорусі після її протесту на Іграх. 30 липня атлетка різко відреагувала в Instagram на рішення тренерів запланувати її виступ у естафеті 4 по 400 метри замість атлеток, яких не допустили до участі в Олімпіаді. 1 серпня Тимановську відсторонили від участі у змаганнях за рішенням із Мінська. В аеропорту легкоатлетка звернулася по допомогу до поліції, відмовилася сідати в літак і заявила, що її доправили на летовище проти її волі.

У НОК Білорусі повідомили про рішення відрядити атлетку додому "у зв'язку з емоційно-психологічним станом". Тимановська називає ця заяву неправдивою. Польща надала гуманітарну візу атлетці, а потім і її чоловікові. 4 серпня Тимановська прибула з Токіо до Відня. Звідти вона прямує до Варшави.

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