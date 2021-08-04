Білорусь покинув ще один спортсмен, він поїхав до України

Ще один спортсмен виїхав із Білорусі. Активіст незалежної асоціації спортсменів, тренер гандбольної команди "Витязь" Костянтин Яковлєв виїхав до України. Про це повідомляють у середу, 4 серпня, українські ЗМІ.

У червні Яковлєв 15 діб перебував під адміністративним арештом у Мінську за статтею про несанкціонований масовий захід. Його затримали після того, як Яковлєв зустрів журналіста Дмитра Руто, який вийшов із СІЗО в Барановичах. Руто був заарештований на 15 діб через біло-червоно-білий футбольний шарф у автомобілі. Яковлєва затримали, коли він повертався з Барановичів на відкрите тренування з іншими спортсменами.

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"Правоохоронці й суддя вирішили, що це якісь політичні збори. Я сидів у в'язниці, на мене тиснули, казали, що інкримінуватимуть кримінальну відповідальність. Нібито пішла вказівка згори, щоб зі мною розібралися. Дно в нас пробивається щоразу, ми вже не дивуємося ні з Тимановської, ні з якихось інших речей", - заявив він у коментарі телеканалу "Україна 24". Раніше гандболіст брав активну участь у акціях протесту в Білорусі, а також коментував події після президентських виборів у серпні 2020 року.

Справа Христини Тимановської

Раніше повідомлялося, що до України прибув чоловік білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, Арсеній Зданевич. Тимановська заявила під час Олімпіади в Токіо, що її силоміць намагалися вивезти до Білорусі після її протесту на Іграх. 30 липня атлетка різко відреагувала в Instagram на рішення тренерів запланувати її виступ у естафеті 4 по 400 метри замість атлеток, яких не допустили до участі в Олімпіаді. 1 серпня Тимановську відсторонили від участі у змаганнях за рішенням із Мінська. В аеропорту легкоатлетка звернулася по допомогу до поліції, відмовилася сідати в літак і заявила, що її доправили на летовище проти її волі.

У НОК Білорусі повідомили про рішення відрядити атлетку додому "у зв'язку з емоційно-психологічним станом". Тимановська називає ця заяву неправдивою. Польща надала гуманітарну візу атлетці, а потім і її чоловікові. 4 серпня Тимановська прибула з Токіо до Відня. Звідти вона прямує до Варшави.

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