У Білорусі штаб Віктора Бабарика створює партію "Разом"
Ексглава "Белгазпромбанку" Віктор Бабарико назвав завданнями нової партії конституційну реформу в Білорусі й об'єднання громадянських ініціатив.
Віктор Бабарико, червень 2020 року
Штаб експретендента на пост президента Білорусі і колишнього глави "Белгазпромбанку" Віктора Бабарика оголосив про створення партії "Разом". "Прийшов час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми", в яку можливо об'єднати всіх прихильників, йдеться у відеозверненні Бабарика, оприлюдненому в понеділок, 31 серпня. Автор звернення перебуває під вартою з середини червня, звернення було записано до затримання.
Бабарико назвав основними завданнями партії проведення конституційної реформи та об'єднання громадянських ініціатив. Документи для реєстрації партії будуть подані найближчим часом, зазначила Марія Колеснікова - представниця штабу Бабарика і членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції. "Ми формуємо нове, свідоме і відповідальне білоруське суспільство", - підкреслила вона, виділивши необхідність реагувати на "нові виклики і запити". "За останні три місяці ми всі разом зробили більше, ніж за останні 26 років", - додала Колеснікова.
Координаційна Рада продовжить роботу
Сама Координаційна рада, що з'явилася з ініціативи кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської, продовжить роботу в колишньому форматі. Ініціатива штабу Бабарика зі створення партії була узгоджена "з тими членами Президії КС, з якими було можливо з об'єктивних обставин", заявили в Раді.
У Білорусі не вщухають масові протести після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за даними ЦВК, знову став Олександр Лукашенко. Згідно з офіційними даними, чинний президент Білорусі отримав понад 80 відсотків голосів, а його головна суперниця Світлана Тихановська - близько 10 відсотків. Протести громадян, які відстоюють свої голоси, і переконаних у фальсифікації результатів голосування,придушувалися ОМОНом і спецпризначенцями. Силовики діяли з безпрецедентною жорстокістю. Сама Тихановськабула змушена покинути Білорусь і виїхати до Литви.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
За два тижні після виборів протестувальників побільшало
23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спецтехніка напоготові
З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Оточення
До середини дня центр Мінська був уже перекритий.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Для придушення протестів готували війська
Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Жінка - драйвер протесту
На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих
Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
До стели не наближатися!
Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спроба переконати силу словом
Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Не допускати провокацій
Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Опозиція хоче повернути стару конституцію
Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Наймасовіша акція протесту
За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом
Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Саня, тебе звільнено!"
Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Шлях свободи"
Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".
Автор: Євген Жуков
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