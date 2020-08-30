 У Білорусі штаб Віктора Бабарика створює партію ″Разом″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2020

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Новини

У Білорусі штаб Віктора Бабарика створює партію "Разом"

Ексглава "Белгазпромбанку" Віктор Бабарико назвав завданнями нової партії конституційну реформу в Білорусі й об'єднання громадянських ініціатив.

Віктор Бабарико, червень 2020 року

Віктор Бабарико, червень 2020 року

Штаб експретендента на пост президента Білорусі і колишнього глави "Белгазпромбанку" Віктора Бабарика оголосив про створення партії "Разом". "Прийшов час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми", в яку можливо об'єднати всіх прихильників, йдеться у відеозверненні Бабарика, оприлюдненому в понеділок, 31 серпня. Автор звернення перебуває під вартою з середини червня, звернення було записано до затримання.

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Бабарико назвав основними завданнями партії проведення конституційної реформи та об'єднання громадянських ініціатив. Документи для реєстрації партії будуть подані найближчим часом, зазначила Марія Колеснікова - представниця штабу Бабарика і членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції. "Ми формуємо нове, свідоме і відповідальне білоруське суспільство", - підкреслила вона, виділивши необхідність реагувати на "нові виклики і запити". "За останні три місяці ми всі разом зробили більше, ніж за останні 26 років", - додала Колеснікова.

Координаційна Рада продовжить роботу

Сама Координаційна рада, що з'явилася з ініціативи кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської, продовжить роботу в колишньому форматі. Ініціатива штабу Бабарика зі створення партії була узгоджена "з тими членами Президії КС, з якими було можливо з об'єктивних обставин", заявили в Раді.

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Протести в Білорусі після виборів президента

У Білорусі не вщухають масові протести після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких, за даними ЦВК, знову став Олександр Лукашенко. Згідно з офіційними даними, чинний президент Білорусі отримав понад 80 відсотків голосів, а його головна суперниця Світлана Тихановська - близько 10 відсотків. Протести громадян, які відстоюють свої голоси, і переконаних у фальсифікації результатів голосування,придушувалися ОМОНом і спецпризначенцями. Силовики діяли з безпрецедентною жорстокістю. Сама Тихановськабула змушена покинути Білорусь і виїхати до Литви.

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


Дивитись відео 07:32

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