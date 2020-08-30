"Сашо, виходь, будемо вітати". Як пройшов третій недільний марш в Мінську

Хоча МВС Білорусі закликало білорусів "провести останні вихідні літа в колі родини і не брати участі в незаконних вуличних акціях", в неділю, 30 серпня, мінчани вже традиційно вийшли на марш протесту. Двадцять другий день мітингів був по-справжньому святковим. За різними оцінками, від 100 тисяч до кількох сотень тисяч осіб в Мінську прийшли до Палацу незалежності - резиденції Олександра Лукашенка, щоб привітати його з днем ​​народження і вимагати його відставки. Як відбувався третій недільний марш - в репортажі DW.

Білоруські жінки проти ОМОНу

Як і на попередніх недільних акціях, місцем збору білорусів, які прагнуть змін, мала стати площа Незалежності. Однак дійти до неї колони протестуючих, які прямували в центр з усіх кінців міста, так і не змогли - від самого ранку площу оточили, а до центру Мінська були стягнуті силовики, автозаки і водомети. Затримувати на марші стали з самого початку. Відтісняючи людей від площі, ОМОН вихоплював з натовпу чоловіків і "пакував" в автозаки - цього разу без побиття.

ОМОН в Мінську заносить чоловіка в автозак, 30 серпня

Кілька разів на очах кореспондентки DW групі жінок вдавалося вихопити чоловіків з рук силовиків. Напередодні в Мінську пройшов "Жіночий гранд-марш", проти якого ОМОН виявився безсилим.

"Я тут з трьох причин: перевибори, свобода політв'язнів і припинення насильства щодо всіх білорусів", - розповіла учасниця недільного маршу Анна.

Білий і червоний - кольори білоруського протесту

Не дійшовши до площі, учасники протесту вирушили в бік стели "Мінськ - місто герой", а потім до Палацу незалежності - резиденції Олександра Лукашенка. Майже у кожного в руках був національний біло-червоно-білий прапор.

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Цього разу демонстранти принесли і офіційний червоно-зелений прапор - його стали брати на акції після того, як влада почала організовувати мітинги на підтримку Лукашенка в усій країні. "Нам не подобається, що нас намагаються розділити. Ми всі разом, ми єдині і ми любимо нашу країну. Не важливо, який прапор - ми всі втомилися і розуміємо, що треба щось міняти і розвиватися", - кажуть друзі Максим і Артем, на плечах яких червоно-зелений і біло-червоно-білий прапори.

Одягнені демонстранти теж переважно були в біле і червоне. Вишиванки, білі сукні, червоні стрічки і вінки в волоссі у жінок - ніби білоруски прийшли на торжество, а не на акцію протесту. "У нас сьогодні свято, хоча не сьогодні, а вже четвертий тиждень, - каже мінчанка Вероніка, яка вийшла на марш з чоловіком і двома дітьми. - Після 9 серпня відбулося об'єднання нації, я такого ніколи не відчувала, тому для мене і всієї моєї сім'ї це - свято".

На день народження до "колишнього"

Втім, більшість учасників протестів відзначали інше свято - день народження Олександра Лукашенка. 30 серпня йому виповнилося 66 років, тому більшість плакатів, які тримали в руках демонстранти, були присвячені саме цьому. "Саша, задувай свічки, ми загадали бажання", "Нехай здійсниться бажання мільйонів, а не одного", "Саша, я розлучилася з тобою 9 числа, щоб не дарувати подарунок" - так білоруси вітали "колишнього", як вони кажуть, президента. "У свої 66 років він вирішив піти на шостий термін і ми сподіваємося, що він довго проживе і відповість за все скоєне", - каже Артем. Його дівчина Юля тримає в руках плакат: "Саня, довгих років життя у в'язниці".

Крім традиційних гасел "Живе Білорусь" і "Йди", люди скандували "Ми на день народження" і "Саня, проставляйся". До резиденції Олександра Лукашенка протестувальники навіть принесли "подарунки" - іграшкові автозаки, чорну труну з квітами і великого картонного таргана з вусами. Правда, вручити їх імениннику вони не змогли, адже Палац незалежності вже був оточений силовиками і спецтехнікою.

Демонстранти біля Палацу незалежності в Мінську, 30 серпня

Діалогу між владою та білорусами досі немає

Як і 23 серпня, штурмувати резиденцію білоруси не збиралися. Люди скандували: "Сашо, виходь, будемо вітати" і показували силовикам, що вони беззбройні і налаштовані мирно. До палацу також прийшли Марія Колесникова, Максим Знак і Лілія Власова - члени президії Координаційної ради - і вимагали пропустити їх для переговорів. Однак діалог протестувальників з владою так і не відбувся - один з силовиків в мегафон попросив Колесникову і журналістів відійти від кордону силовиків, пригрозивши застосуванням спецзасобів.

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Дощ, який розпочався несподівано, не злякав учасників акції. Розкривши парасолі і скандуючи "Саша, не плач", вони ще півгодини стояли під резиденцією глави держави. Але коли дощ посилився, демонстранти все ж вирішили розійтися. Прокричавши "Ми ще повернемося", велика частина протестуючих пішла від Палацу незалежності.

Коли біля резиденції залишилося лише кілька десятків людей, до протестуючих для "діалогу" вийшов помічник президента Микола Латишенок. "Ну яка вас більшість? Він не програв однозначно. Більшість на боці президента", - заявив Латишенок, але нечисленні демонстранти явно не були з цим згодні. "Вибори були сфальсифіковані, ми просто хочемо чесних виборів", - відповіли вони помічникові президента.