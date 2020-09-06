Марш єдності в Білорусі: численні затримання

Правозахисний центр "Весна" повідомив про близько 200 затриманих під час акції протесту в Мінську в неділю, 6 вересня. Список із іменами затриманих постійно оновлюється на сайті правозахисної організації.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі увечері в неділю підтвердило затримання не менше 100 людей на протестних акціях у країні в неділю. "Так, були адміністративні затримання учасників несанкціонованих заходів. Вони були протягом дня в усій країні. Це більше сотні затриманих", - повідомила агентству "Інтерфакс-Захід" офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова.



Член Координаційної ради (КР) Андрій Єгоров був також затриманий в Мінську в неділю. Про це повідомила пресслужба Ради. "Затриманий член Координаційної ради Андрій Єгоров. Інформація про його місцезнаходження досі невідома", - повідомила пресслужба КР у своєму телеграмканалі.

Раніше цього дня багатотисячна колона протестувальників пройшла вулицями Мінська та зупинилася поблизу резиденції білоруського президента. Згодом частина протестувальників розійшлися, але попри дощ близько ста тисяч демонстрантів деякий час залишалися біля президентської резиденції.

Затримання протестувальників біля резиденції почалися після того, як більшість мітингувальників звідти пішли. Активісти та журналісти повідомили про застосування газу біля Палацу Незалежності. За інформацією кореспондента DW, йдеться про кількаразове застосування балончика з перцевим газом. Tut.by повідомляє, що газ застосували силовики. Кореспондент "МБХ медиа" розповів, що це сталося після того, як хтось із демонстрантів написав на щитах "Лука ПНХ". Увечері, коли протестувальники в Мінську поступово почали розходитися, телеграм-канал NEXTA Live і портал Onliner повідомили про масові затримання, зокрема, в парку Перемоги.

Підходи до резиденції були ще до початку акції перекриті силовиками, там були виставлені комплекси "Рубіж". Саму резиденцію охороняє бронетехніка - близько 10 БТР, на даху помічено людей у чорному камуфляжі, імовірно снайперів. Поблизу також виставлено оточення з людей у чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків.

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Багато центральних вулиць столиці Білорусі ще зранку було перекрито силовиками.

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Акції протесту у неділю відбулися не лише в Мінську, а й у різних регіонах країни. Затримані також є в Гродно, цю інформацію підтвердив офіційний представник УВС Гродненського облвиконкому. За інформацією tut.by, там сталося кілька "брутальних сутичок протестувальників з ОМОНом".

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