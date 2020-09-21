Білорусь: Опозиція закликала до безстрокової акції непокори

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко закликав до "безстрокової акції непокори" після проведеної в Мінську церемонії інавгурації Олександра Лукашенка. Про це Латушко написав у середу, 23 вересня, в своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні ми стали свідками безпрецедентної ситуації", - написав Латушко. За його словами, Лукашенко, який "стверджує, що набрав більше 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію зі своєї самоінавгурації". Натомість Латушко назвав Лукашенка "просто главою ОМОНу, (…), і купки бюрократів". "Для нас же, громадян Білорусі, для світової спільноти він тепер ніхто ... Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів!" - наголосив опозиціонер.

Читайте також: Рада ООН з прав людини засудила насильство в Білорусі

Згодом Telegram-канал NEXTA закликав білорусів о 18:00 "вийти в центри своїх міст, щоб показати кінець легітимності щурячого короля". Так само NEXTA закликала водіїв "блокувати дороги, створювати пробки і підтримувати протестувальників".

Інавгурація

Згідно з конституцією Білорусі, президент вступає на посаду після церемонії складання присяги, що має транслюватися державними телебаченням і радіо. Тим часом, як повідомляє кореспондент DW, жоден білоруський телеканали інавгурацію не показав.

Раніше телеканал "Білорусь-1" обіцяв показати запис інавгурації в інших випусках новин, повідомляє кореспондент DW. Водночас телеканал "24 Білорусь" приділив повідомленням про інавгурацію Лукашенка дві хвилини, при цьому замість президента в ефірі зачитала присягу телеведуча, а кадрів з церемонії не показали.

Як повідомлялося, раніше цього дня білоруське держагентство БелТА повідомило про проведення в Мінську церемонії інавгурації Олександра Лукашенка. Церемонію інавгурації заздалегідь не анонсували.

Читайте також: Стояли на колінах і "падали з турніка": як в Могильові міліція знущалася над білорусами

"Поклавши праву руку на Конституцію, Олександр Лукашенко склав присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про складання присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів та проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенку посвідчення президента Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні агентства.

Читайте також: Верховна Рада визнала вибори президента Білорусі недемократичними

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент приєднався до офіційної позиції ЄС щодо президентських виборів у Білорусі. Виходячи з цього, він "не визнаватиме Олександра Лукашенка президентом Білорусі після того, як його нинішній строк перебування на посаді завершиться". У резолюції Європарламенту зазначалося, що нинішній термін президентських повноважень Лукашенка триватиме до 5 листопада 2020 року. Європарламент також визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу.

Дивитись відео 01:01 Поділитись Як Лукашенко "не тримається" за владу (21.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ihLB Як Лукашенко "не тримається" за владу (21.09.2020)