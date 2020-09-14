Верховна Рада визнала вибори президента Білорусі недемократичними

Верховна Рада України визнала недемократичний характер виборів президента Білорусі, а оприлюднені результати - такими, що не відображають реального волевиявлення білоруських громадян. У вівторок, 15 вересня, за ухвалення проєкту постанови, якою затверджено відповідну заяву, проголосували 228 депутатів за мінімально необхідних 226. Постанову ухвалено голосами депутатів фракцій партій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина", її підтримали також окремі позафракційні депутати. Жодного голосу не дала фракція партії "Опозиційна платформа - За життя".

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"Верховна Рада України вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними", - наголошується в заяві. Зазначається, що вибори в Білорусі пройшли в умовах повної відсутності змагальності між кандидатами, з істотними порушеннями, численними відмовами в реєстрації кандидатів, непрозорим підрахунком голосів виборців. "Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не відображають реального волевиявлення білоруських громадян", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті ВР.

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Також парламентарії приєдналися до оцінок Європейського Союзу про недемократичний характер президентських виборів у Білорусі й підтримали запровадження санкцій щодо осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів і застосування насильства проти протестувальників.

Крім того, в ухваленій заяві українського парламенту міститься вимога звільнити всіх без винятку затриманих і висловлюється сподівання, що офіційна влада Білорусі не допустить подальшої ескалації й напруги в білоруському суспільстві, а також переслідування за політичними мотивами.

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У заяві Верховна Рада засудила і вважає неприйнятними "незаконні затримання українських громадян". У заяві наголошується, що українська сторона вважає неприпустимим будь-які наміри залучити сили Росії і ОДКБ для врегулювання ситуації в Білорусі і буде вважати такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки і безпеки України.

Тож Верховна Рада України закликала білоруську владу налагодити рівноправний діалог з білоруським суспільством, а одним із шляхів мирного виходу з кризи вважає "нові вільні і демократичні вибори за участю незалежних міжнародних спостерігачів від провідних європейських інститутів".

Ухвалена постанова містить доручення голові Верховної Ради України забезпечити невідкладне направлення тексту заяви до парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій.

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