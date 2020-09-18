Рада ООН з прав людини засудила насильство в Білорусі

Країни-члени Ради з прав людини ООН в п'ятницю, 18 вересня, ухвалили резолюцію, яка засуджує ситуацію з дотриманням прав людини в Білорусі і закликає владу країни вжити заходів для врегулювання ситуації, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

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"23 (члени ради - Ред.) проголосували за (резолюцію - Ред.), двоє висловилися проти, 22 утрималися. Таким чином, резолюція прийнята", - заявила голова Ради ООН з прав людини Елізабет Фісслбергер.

У резолюції йдеться, що РПЛ ООН "висловлює серйозне занепокоєння загальною ситуацією з дотриманням прав людини в Білорусі", а також "висловлює жаль, що уряд Білорусі не виконав свої зобов'язання щодо права голосувати і обиратися" на виборах.

Крім того, в РПЛ ООН висловили стурбованість у зв'язку з повідомленнями про порушення прав людини в Білорусі до і після президентських виборів, зокрема, через "численні факти знущань, викрадень, висилок і сексуального насильства", а також у зв'язку із застосуванням сили з боку правоохоронних органів відносно мирних демонстрантів.

Згідно з текстом резолюції, РПЛ ООН закликає "припинити застосовувати надмірну силу до мирних демонстрантів", покласти край "свавільним арештам" та звільнити усіх "політв'язнів, журналістів, захисників прав людини" та інших, затриманих під час протестів.

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Крім того, рада закликає владу Білорусі "вступити в діалог з політичною опозицією, в тому числі з Координаційною радою і громадянським суспільством", а також "виконувати зобов'язання відповідно до норм у сфері прав людини".

Відповідно до резолюції, РПЛ ООН очікує від білоруської влади "проведення незалежного, прозорого та неупередженого розслідування" всіх заявлених випадків порушення прав людини "в контексті виборів".

Спецдоповідачка ООН з прав людини в Білорусі Анаіс Марін заявила, що члени сесії повинні вжити заходів для того, щоб уникнути геополітичного розколу. "Давайте не дозволимо черговій залізній завісі опуститися на європейський континент", - сказала Марін.

За її даними, після президентських виборів 9 серпня, в Білорусі "незаконно заарештували" понад 10 тисяч людей та надійшло понад 500 повідомлень про катування та "жорстоке побиття" тисяч людей.

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Раніше цього ж дня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала міжнародне співтовариство взяти участь у врегулюванні кризи в країні.

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими перемогу на них здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. В останньому масовому протестному марші, що відбувся в Мінську 13 вересня, взяли участь близько 150 тисяч людей.

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