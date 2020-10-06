 Лукашенко зустрівся з Бабариком й іншими опозиціонерами у СІЗО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2020

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Новини

Лукашенко зустрівся з Бабариком й іншими опозиціонерами у СІЗО

Метою зустрічі із затриманими опозиціонерами в СІЗО було нібито бажання Лукашенка "почути всіх".

Будівля КДБ в Мінську

Будівля КДБ в Мінську

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко у суботу, 10 жовтня, провів зустріч в слідчому ізоляторі КДБ із затриманими представниками Координаційної ради і об'єднаного штабу опозиції. Про це повідомляє Telegram-канал "Пул першого", який вважається близьким до пресслужби Лукашенка.

Як йдеться в повідомленні каналу, зустріч Лукашенка із затриманими тривала чотири з половиною години. Метою візита було бажання Лукашенка "почути всіх".

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На фотографії, опублікованій каналом, можна побачити Лукашенка, екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика, активіста штабу Бабарика Юрія Воскресенського, членкиню президії Координаційної ради Лілію Власову, політтехнолога Віталія Шклярова і ще кількох людей. Як повідомляє телеграм-канал, зміст бесіди "учасники спільним рішенням залишили в таємниці".

Також повідомлення каналу супроводжувалося цитатою Лукашенко про те, що "конституцію на вулиці не напишеш".

У Координаційній раді вбачають у діях Лукашенка слабкість

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Марш у Мінську "Народна інавгурація" на 50-ий день протестів (27.09.2020)

Член президії Координаційної ради опозиції Павло Латушко вважає, що Лукашенко фактично визнав політв'язнями учасників зустрічі в СІЗО.

"Діалог, круглий стіл у СІЗО - це абсурд. Вести діалог щодо конституції у в'язниці КДБ... Про яку конституцію може йти мова? Фактично тих осіб, які взяли участь у сьогоднішньому "діалозі", Лукашенко визнав політичними в'язнями. Це - прояв його слабкості", - цитує Латушка агентство "Інтерфакс". "Діалог у СІЗО неможливий", - переконаний Латушко.

Тихановська вперше за чотири місяці поговорила з чоловіком

Також у суботу на офіційному телеграм-каналі екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської з'явилося повідомлення про те, що вона поговорила телефоном зі своїм чоловіком Сергієм Тихановським, який перебуває у СІЗО. Це - перша розмова подружжя Тихановських за останні чотири місяці.

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Тихановська брала участь у президентських виборах після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка. Він став головою її ініціативної групи, але в кінці травня був затриманий під час пікету зі збору підписів.

Протести в Білорусі

У Білорусі вже два місяці тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, Тихановська набрала трохи більше 10 відсотків голосів виборців, посівши друге місце. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року. Тихановська не визнала підсумки виборів. Низка країн ЄС визнає Тихановську як лідера опозиційних сил Білорусі. З нею зустрічалися, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

18 серпня прихильники Тихановської створили Координаційну раду з метою транзиту влади в країні шляхом проведення нових виборів. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що діяльність Координаційної ради опозиції є антиконституційною і спрямована на захоплення влади. У зв'язку зі створенням ради порушено кримінальну справу, кілька представників Координаційної ради були затримані.

Колишній глава Белгазпромбанка Віктор Бабарико, який був одним з претендентів на пост президента, був затриманий за звинуваченням в економічних злочинах і поміщений в СІЗО КДБ ще до виборів.

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


Дивитись відео 25:53

Білоруські жінки проти Лукашенка - "Європа у фокусі" (05.10.2020)

 

 

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