Лукашенко зустрівся з Бабариком й іншими опозиціонерами у СІЗО

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко у суботу, 10 жовтня, провів зустріч в слідчому ізоляторі КДБ із затриманими представниками Координаційної ради і об'єднаного штабу опозиції. Про це повідомляє Telegram-канал "Пул першого", який вважається близьким до пресслужби Лукашенка.

Як йдеться в повідомленні каналу, зустріч Лукашенка із затриманими тривала чотири з половиною години. Метою візита було бажання Лукашенка "почути всіх".

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На фотографії, опублікованій каналом, можна побачити Лукашенка, екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика, активіста штабу Бабарика Юрія Воскресенського, членкиню президії Координаційної ради Лілію Власову, політтехнолога Віталія Шклярова і ще кількох людей. Як повідомляє телеграм-канал, зміст бесіди "учасники спільним рішенням залишили в таємниці".

Також повідомлення каналу супроводжувалося цитатою Лукашенко про те, що "конституцію на вулиці не напишеш".

У Координаційній раді вбачають у діях Лукашенка слабкість

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Член президії Координаційної ради опозиції Павло Латушко вважає, що Лукашенко фактично визнав політв'язнями учасників зустрічі в СІЗО.

"Діалог, круглий стіл у СІЗО - це абсурд. Вести діалог щодо конституції у в'язниці КДБ... Про яку конституцію може йти мова? Фактично тих осіб, які взяли участь у сьогоднішньому "діалозі", Лукашенко визнав політичними в'язнями. Це - прояв його слабкості", - цитує Латушка агентство "Інтерфакс". "Діалог у СІЗО неможливий", - переконаний Латушко.

Тихановська вперше за чотири місяці поговорила з чоловіком

Також у суботу на офіційному телеграм-каналі екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської з'явилося повідомлення про те, що вона поговорила телефоном зі своїм чоловіком Сергієм Тихановським, який перебуває у СІЗО. Це - перша розмова подружжя Тихановських за останні чотири місяці.

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Тихановська брала участь у президентських виборах після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка. Він став головою її ініціативної групи, але в кінці травня був затриманий під час пікету зі збору підписів.

Протести в Білорусі

У Білорусі вже два місяці тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, Тихановська набрала трохи більше 10 відсотків голосів виборців, посівши друге місце. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року. Тихановська не визнала підсумки виборів. Низка країн ЄС визнає Тихановську як лідера опозиційних сил Білорусі. З нею зустрічалися, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

18 серпня прихильники Тихановської створили Координаційну раду з метою транзиту влади в країні шляхом проведення нових виборів. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що діяльність Координаційної ради опозиції є антиконституційною і спрямована на захоплення влади. У зв'язку зі створенням ради порушено кримінальну справу, кілька представників Координаційної ради були затримані.

Колишній глава Белгазпромбанка Віктор Бабарико, який був одним з претендентів на пост президента, був затриманий за звинуваченням в економічних злочинах і поміщений в СІЗО КДБ ще до виборів.

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