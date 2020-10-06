Лукашенко зустрівся з Бабариком й іншими опозиціонерами у СІЗО

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко у суботу, 10 жовтня, провів зустріч в слідчому ізоляторі КДБ із затриманими представниками Координаційної ради і об'єднаного штабу опозиції. Про це повідомляє Telegram-канал "Пул першого", який вважається близьким до пресслужби Лукашенка.
Як йдеться в повідомленні каналу, зустріч Лукашенка із затриманими тривала чотири з половиною години. Метою візита було бажання Лукашенка "почути всіх".
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На фотографії, опублікованій каналом, можна побачити Лукашенка, екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика, активіста штабу Бабарика Юрія Воскресенського, членкиню президії Координаційної ради Лілію Власову, політтехнолога Віталія Шклярова і ще кількох людей. Як повідомляє телеграм-канал, зміст бесіди "учасники спільним рішенням залишили в таємниці".
Також повідомлення каналу супроводжувалося цитатою Лукашенко про те, що "конституцію на вулиці не напишеш".
У Координаційній раді вбачають у діях Лукашенка слабкість
Член президії Координаційної ради опозиції Павло Латушко вважає, що Лукашенко фактично визнав політв'язнями учасників зустрічі в СІЗО.
"Діалог, круглий стіл у СІЗО - це абсурд. Вести діалог щодо конституції у в'язниці КДБ... Про яку конституцію може йти мова? Фактично тих осіб, які взяли участь у сьогоднішньому "діалозі", Лукашенко визнав політичними в'язнями. Це - прояв його слабкості", - цитує Латушка агентство "Інтерфакс". "Діалог у СІЗО неможливий", - переконаний Латушко.
Тихановська вперше за чотири місяці поговорила з чоловіком
Також у суботу на офіційному телеграм-каналі екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської з'явилося повідомлення про те, що вона поговорила телефоном зі своїм чоловіком Сергієм Тихановським, який перебуває у СІЗО. Це - перша розмова подружжя Тихановських за останні чотири місяці.
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Тихановська брала участь у президентських виборах після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка. Він став головою її ініціативної групи, але в кінці травня був затриманий під час пікету зі збору підписів.
Протести в Білорусі
У Білорусі вже два місяці тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, Тихановська набрала трохи більше 10 відсотків голосів виборців, посівши друге місце. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року. Тихановська не визнала підсумки виборів. Низка країн ЄС визнає Тихановську як лідера опозиційних сил Білорусі. З нею зустрічалися, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).
18 серпня прихильники Тихановської створили Координаційну раду з метою транзиту влади в країні шляхом проведення нових виборів. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що діяльність Координаційної ради опозиції є антиконституційною і спрямована на захоплення влади. У зв'язку зі створенням ради порушено кримінальну справу, кілька представників Координаційної ради були затримані.
Колишній глава Белгазпромбанка Віктор Бабарико, який був одним з претендентів на пост президента, був затриманий за звинуваченням в економічних злочинах і поміщений в СІЗО КДБ ще до виборів.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
За два тижні після виборів протестувальників побільшало
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Спецтехніка напоготові
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Для придушення протестів готували війська
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
До стели не наближатися!
Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спроба переконати силу словом
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Не допускати провокацій
Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Опозиція хоче повернути стару конституцію
Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Наймасовіша акція протесту
За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом
Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Саня, тебе звільнено!"
Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Шлях свободи"
Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".
Автор: Євген Жуков