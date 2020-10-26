 Білорусь: у другий день страйку в Мінську тривають окремі акції протесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2020

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Новини

Білорусь: у другий день страйку в Мінську тривають окремі акції протесту

У Мінську проходять окремі акції протесту, у них беруть участь студенти з різних університетів. Крім того, силовики затримали медиків, через це довелося скасувати усі операції в одній з лікарень міста.

Акція протесту у Мінську 26 жовтня

Акція протесту у Мінську 26 жовтня

У другий день оголошеного білоруською опозицією загальнонаціонального страйку у вівторок, 27 жовтня, в країні тривають поодинокі акції протесту. Зокрема у Мінську проходять декілька акцій. В окремих протестах беруть участь близько 100 учнів ліцею №2, а також мешканці одного з житлових комплексів. Також у гімназії №50 проходить акція на підтримку вчителів цього закладу, які раніше у відеозверненні виступили проти брехні в ЗМІ і переслідувань.

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Крім того, у протестах беруть участь студенти низки університетів: Білоруського державного університету, Лінгвогуманітарного коледжу і Білоруського державного технічного університету, Білоруського державного медичного університету і Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки. На акцію протесту вийшли також співробітники телекомунікаційної компанії A1.

В одному з районів білоруської столиці люди вишикувалися в "ланцюги солідарності".

Лукашенко пропонує відраховувати з вишів студентів-протестувальників

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко запропонував відраховувати з вищих навчальних закладів студентів, які беруть участь в несанкціонованих акціях протесту. "Хто вийшов на несанкціоновані акції, позбавляється права бути студентом. Будь-ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого - на вулицю. Нехай ходять по вулиці. Але вони повинні бути відраховані з вишу", - цитує Лукашенка інформагенція "Інтерфакс-Запад" з посиланням на держагентство БелТА.

Також Лукашенко заявив, що слід звільняти викладачів, які беруть участь у протестах. Крім того, він звернувся до батьків школярів і студентів "забрати своїх дітей з вулиці", щоб "потім не було боляче".

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Затримання під час протестів

Повідомляється про затримання 27 жовтня 11 медичних працівників, які брали участь у протестах. На них склали адміністративні протоколи і згодом відпустили.

При цьому офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич зазначила, що медиків не затримували, а доставили в РУВС для з'ясування обставин. За її словами, "стосовно лікарів розпочато адміністративний процес за участь у несанкціонованих заходах".

Через затримання медпрацівників довелося перенести усі операції на наступний день, повідомила директорка Республіканського науково-практичного центру "Кардіологія" Наталія Мітьковска.

За даними правозахисного центру "Вясна", 27 жовтня вже затримано 29 людей.

"Народний ультиматум" і страйк

25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму", який опозиція висунула правителю країни Олександру Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За словами опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників".  В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520-ти людей.

Наступного дня після завершення терміну "народного ультиматуму" в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк.

У ньому взяли участь робітники декількох заводів і студенти університетів, низка магазинів також були зачинені з різних причин. 27 жовтня за участь в акціях затримали 581 особу, повідомило МВС країни, з них 486 - у Мінську. Затримували протестувальників також у Бресті, Гродні, Ліді, Могильові. 

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