У Білорусі в перший день страйку затримали сотні осіб

У Білорусі проходить перший день масового загальнонаціонального страйку, який супроводжується протестами. Силовики затримали вже сотні осіб.
У Білорусі в понеділок, 26 жовтня, у перший день масових протестних акцій після завершення терміну дії так званого "народного ультиматуму", силовики затримали вже понад 250 осіб. Про це повідомляє правозахисний центр Білорусі "Вясна".
Станом на 20.00 за місцевим часом у списку "Вясни" значиться вже 253 прізвища. Найбільше затримань, за даними правозахисників, проводилося в Мінську. Були вони також у Бресті, Гродно, Ліді, Могильові.
У свою чергу в ГУВС міськвиконкому Мінська підтвердили затримання на вечірніх акціях протесту в понеділок. "Підтверджуємо затримання за порушення законодавства про масові заходи", - повідомили в пресслужбі Мінської міліції, не уточнивши кількості затриманих, передає агентство "Інтерфакс".
Як повідомлялося, у Білорусі вранці в понеділок, 26 жовтня, розпочався загальнонаціональний страйк після завершення напередодні терміну "народного ультиматуму", який опозиція висунула правителю країни Олександру Лукашенку. Telegram-канали повідомляють про страйки на низці заводів: Мінському електротехнічному заводі ім. В.І.Козлова (МЕТЗ), Мінському заводі колісних тягачів (МЗКТ), Мінському автомобільному заводі (МАЗ), Мінському тракторному заводі (МТЗ), підприємствах "Гродно Азот", "Белкомунмаш", "Брестенерго", "Атлант" та інших. Також у страйку беруть участь студенти низки університетів.
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Крім того, Telegram-канали публікують повідомлення десятків магазинів, в яких ті оголошують, що не працюватимуть у цей день з різних причин.
Тим часом екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала приватний бізнес, релігійні громади, культурних і спортивних діячів, співробітників IT-сфери підтримати людей, які беруть участь у страйку. Вона наголосила у повідомленні у своєму Telegram-каналі, що людям, "які зважилися на страйк, потрібно побачити, що вони не одні у своєму рішенні".
Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.
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Основну суперницю Лукашенка на виборах Світлану Тихановську через кілька днів після виборів змусили виїхати до Литви. 13 жовтня Тихановська висунула Лукашенкуультиматум: він до 25 жовтня повинен оголосити про відставку, інакше буде розпочато "національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах". Серед вимог також звільнення всіх політв'язнів і припинення "насильства на вулицях".
25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму". У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За словами опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників". В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520-ти людей.