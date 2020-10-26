 У Білорусі в перший день страйку затримали сотні осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2020

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Новини

У Білорусі в перший день страйку затримали сотні осіб

У Білорусі проходить перший день масового загальнонаціонального страйку, який супроводжується протестами. Силовики затримали вже сотні осіб.

Страйк студентів Білоруського державного університету

Страйк студентів Білоруського державного університету

У Білорусі в понеділок, 26 жовтня, у перший день масових протестних акцій після завершення терміну дії так званого "народного ультиматуму", силовики затримали вже понад 250 осіб. Про це повідомляє правозахисний центр Білорусі "Вясна".

Станом на 20.00 за місцевим часом у списку "Вясни" значиться вже 253 прізвища. Найбільше затримань, за даними правозахисників, проводилося в Мінську. Були вони також у Бресті, Гродно, Ліді, Могильові.

У свою чергу в ГУВС міськвиконкому Мінська підтвердили затримання на вечірніх акціях протесту в понеділок. "Підтверджуємо затримання за порушення законодавства про масові заходи", - повідомили в пресслужбі Мінської міліції, не уточнивши кількості затриманих, передає агентство "Інтерфакс".

Дивитись відео 01:26

Протести в Білорусі: останній день "народного ультиматуму" (25.10.2020)

Як повідомлялося, у Білорусі вранці в понеділок, 26 жовтня, розпочався загальнонаціональний страйк після завершення напередодні терміну "народного ультиматуму", який опозиція висунула правителю країни Олександру Лукашенку. Telegram-канали повідомляють про страйки на низці заводів: Мінському електротехнічному заводі ім. В.І.Козлова (МЕТЗ), Мінському заводі колісних тягачів (МЗКТ), Мінському автомобільному заводі (МАЗ), Мінському тракторному заводі (МТЗ), підприємствах "Гродно Азот", "Белкомунмаш", "Брестенерго", "Атлант" та інших. Також у страйку беруть участь студенти низки університетів.

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Крім того, Telegram-канали публікують повідомлення десятків магазинів, в яких ті оголошують, що не працюватимуть у цей день з різних причин.

Тим часом екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала приватний бізнес, релігійні громади, культурних і спортивних діячів, співробітників IT-сфери підтримати людей, які беруть участь у страйку. Вона наголосила у повідомленні у своєму Telegram-каналі, що людям, "які зважилися на страйк, потрібно побачити, що вони не одні у своєму рішенні".

Протести у Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

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Основну суперницю Лукашенка на виборах Світлану Тихановську через кілька днів після виборів змусили виїхати до Литви. 13 жовтня Тихановська висунула Лукашенкуультиматум: він до 25 жовтня повинен оголосити про відставку, інакше буде розпочато "національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах". Серед вимог також звільнення всіх політв'язнів і припинення "насильства на вулицях".

25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму". У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За словами опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників".  В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520-ти людей.

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    "Марш героїв" іде в гості до Лукашенка

    Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.

  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


Дивитись відео 02:18

Страйк студентів і робітників у Білорусі (26.10.2020)

 

Аудіо й відео до теми

Гумові кулі та світлошумові гранати в Мінську (25.10.2020)  

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В останній день "народного ультиматуму" силовики в Мінську застосували гумові кулі та світлошумові гранати проти учасників протесту. Є постраждалі. 26 жовтня у Білорусі має розпочатися загальнонаціональний страйк.

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В останній день "народного ультиматуму" силовики в Мінську застосували гумові кулі та світлошумові гранати проти учасників традиційного недільного протесту. Є постраждалі. 26 жовтня у Білорусі має розпочатися загальнонаціональний страйк.

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