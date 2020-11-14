Мінськ перед протестами: влада обмежує доступ до інтернету і стягує спецтехніку

За три години до початку запланованої акції протесту у Мінську у неділю, 15 листопада, оператори "А1 Білорусь" і "МТС Білорусь" повідомляють про обмеження доступу до інтернету.

У "А1 Білорусь" зазначають, що "зниження пропускної здатності мобільного інтернету" відбувається "відповідно до розпорядження уповноважених державних органів". В "МТС Білорусь" також підтверджують, що обмежили доступ до інтернету "в рамках заходів, що проводяться уповноваженими держ. органами щодо забезпечення нац. безпеки".

Крім того, проспектом Незалежності вже рухаються автозаки, водомети та інша техніка, повідомляє видання tut.by. Також кафе поблизу традиційного місця збору протестувальників біля станції метро "Пушкінська" вивісили повідомлення, що цього дня будуть зачинені "з технічних причин".

Між тим вже закриті на вхід і вихід низка станцій метро у Мінську. Також перекриті підземні переходи біля метро "Пушкінська", інформує Telegram-канал НЕХТА.

Нагадаємо, на 15 листопада о 12:00 за місцевим часом запланована чергова акція протесту проти Олександра Лукашенка з назвою "Я вихожу". Як і попередні акції, вона не санкціонована владою.

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Протести і жорстокість силовиків у Білорусі

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року.

За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість при придушенні народних виступів. При цьому офіційний Мінськ говорить лише про трьох загиблих в результаті жорстоких дій проти протестувальників. Світлана Тихановська, яку багато білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

Європейський Союз у жовтні ввів санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також весь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, що відповідають міжнародним стандартам.

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