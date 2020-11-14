 Мінськ перед протестами: влада обмежує доступ до інтернету і стягує спецтехніку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Мінськ перед протестами: влада обмежує доступ до інтернету і стягує спецтехніку

За кілька годин до оголошеної акції протесту у центр Мінська стягують водомети, автозаки та іншу техніку. Мобільні оператори з посиланням на владу повідомляють про обмеження доступу до інтернету.

Спецтехніка силовиків у Мінську, архівне фото

Спецтехніка силовиків у Мінську, архівне фото

За три години до початку запланованої акції протесту у Мінську у неділю, 15 листопада, оператори "А1 Білорусь" і "МТС Білорусь" повідомляють про обмеження доступу до інтернету.  

У "А1 Білорусь" зазначають, що "зниження пропускної здатності мобільного інтернету" відбувається "відповідно до розпорядження уповноважених державних органів". В "МТС Білорусь" також підтверджують, що обмежили доступ до інтернету "в рамках заходів, що проводяться уповноваженими держ. органами щодо забезпечення нац. безпеки".

Крім того, проспектом Незалежності вже рухаються автозаки, водомети та інша техніка, повідомляє видання tut.by. Також кафе поблизу традиційного місця збору протестувальників біля станції метро "Пушкінська" вивісили повідомлення, що цього дня будуть зачинені "з технічних причин".

Між тим вже закриті на вхід і вихід низка станцій метро у Мінську. Також перекриті підземні переходи біля метро "Пушкінська", інформує Telegram-канал НЕХТА.

Нагадаємо, на 15 листопада о 12:00 за місцевим часом запланована чергова акція протесту проти Олександра Лукашенка з назвою "Я вихожу". Як і попередні акції, вона не санкціонована владою.

Читайте також: СК Білорусі проводить перевірку через смерть побитого силовиками мінчанина

Протести і жорстокість силовиків у Білорусі

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року.

За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість при придушенні народних виступів. При цьому офіційний Мінськ говорить лише про трьох загиблих в результаті жорстоких дій проти протестувальників. Світлана Тихановська, яку багато білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

Європейський Союз у жовтні ввів санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також весь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, що відповідають міжнародним стандартам.

Читайте також: Тихановська оголосила про створення в Білорусі народного трибуналу 

Дивитись відео 01:20

Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020)

Також за темою

Lettland Riga | Swjatlana Zichanouskaja

Тихановська закликає ЄС посилити санкції проти Білорусі 14.11.2020

Євросоюз має розширити санкції проти Білорусі, зокрема, й проти держпідприємств, котрі підтримують Олександра Лукашенка, вважає колишня кандидатка в президенти Білорусії Світлана Тихановська.

Weißrussland | Polizeigewalt in Minsk

Мінські "ассанжі": як двоє білорусів живуть у шведському посольстві 15.11.2020

Читання новин, заняття спортом та надії на відставку Лукашенка - як батько й син Кузнечики два місяці живуть у посольстві Швеції в Мінську.

Belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja in Berlin

Тихановська оголосила про створення в Білорусі народного трибуналу 13.11.2020

Світлана Тихановська закликала білорусів взяти участь у роботі платформи зі збору доказів злочинів Олександра Лукашенка та його режиму.

Реклама

Докладно

Розгін демонстрантів у Вітебську, на землі - Віталій Кузнечик

Як двоє білорусів живуть у шведському посольстві

Батько і син Кузнечики два місяці живуть у посольстві Швеції в Мінську. Чого вони домагаються?  

Енергетичний проєкт Олександра Лукашенка викликає лише страх в екологів та сусідів Білорусі

"Ядерний" Лукашенко шукає покупця для електроенергії (відео)

Білоруська АЕС вже виробляє електроенергію. Але кому її продавати? Уходять навіть старі клієнти. А як щодо України?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  