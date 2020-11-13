Тихановська закликає ЄС посилити санкції проти Білорусі

Одна з лідерок опозиції Білорусії Світлана Тихановська закликала Європейський Союз (ЄС) до розширення санкцій проти Білорусі. Про це вона заявила в суботу, 14 листопада, під час візиту до Риги.

"Індивідуальні санкції проти громадян Білорусі, причетних до фальсифікацій на виборах і політичних репресій, стали важливим першим кроком ЄС. Цей список слід розширити і розглянути питання про санкції проти бізнесу, що підтримує режим (Олександра Лукашенка. - Ред.)", - заявила Тихановська, повідомляється в її Telegram-каналі.

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Приміром, вона закликала Національний банк Латвії припинити співпрацю з "Беларусбанком" і "Белагропромбанком", запровадити економічні санкції проти держпідприємств, що звільняють причетних до страйків працівників, переглянути контракти про закупівлі нафтопродуктів і металопродукції, лісової і деревообробної промисловості та алкоголю з Білорусі.

Крім того, Тихановська підтримала "ідею накласти економічні санкції на бізнес, пов'язаний з Лукашенком і наближеними до нього олігархами", йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року.

Нагадаємо, днями Тихановська оголосила про створення в країні народного трибуналу й "амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угруповання".

З 9 серпня в Білорусі не вщухають масові протести проти фальсифікацій на президентських виборах, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко. Мирні виступи громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в підтасовуванні підсумків голосування, придушуються силовиками.

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За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість при придушенні народних виступів. При цьому офіційний Мінськ говорить лише про трьох загиблих в результаті жорстоких дій проти протестувальників. Світлана Тихановська, яку багато білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

Європейський Союз у жовтні ввів санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також весь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, що відповідають міжнародним стандартам.