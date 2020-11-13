 Тихановська закликає ЄС посилити санкції проти Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2020

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Новини

Тихановська закликає ЄС посилити санкції проти Білорусі

Євросоюз має розширити санкції проти Білорусі, зокрема, й проти держпідприємств, котрі підтримують Олександра Лукашенка, вважає колишня кандидатка в президенти Білорусії Світлана Тихановська.

Світлана Тихановська

Світлана Тихановська під час візиту до Риги

Одна з лідерок опозиції Білорусії Світлана Тихановська закликала Європейський Союз (ЄС) до розширення санкцій проти Білорусі. Про це вона заявила в суботу, 14 листопада, під час візиту до Риги.

"Індивідуальні санкції проти громадян Білорусі, причетних до фальсифікацій на виборах і політичних репресій, стали важливим першим кроком ЄС. Цей список слід розширити і розглянути питання про санкції проти бізнесу, що підтримує режим (Олександра Лукашенка. - Ред.)", - заявила Тихановська, повідомляється в її Telegram-каналі.

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Приміром, вона закликала Національний банк Латвії припинити співпрацю з "Беларусбанком" і "Белагропромбанком", запровадити економічні санкції проти держпідприємств, що звільняють причетних до страйків працівників, переглянути контракти про закупівлі нафтопродуктів і металопродукції, лісової і деревообробної промисловості та алкоголю з Білорусі.

Крім того, Тихановська підтримала "ідею накласти економічні санкції на бізнес, пов'язаний з Лукашенком і наближеними до нього олігархами", йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року.

Нагадаємо, днями Тихановська оголосила про створення в країні народного трибуналу й "амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угруповання".

З 9 серпня в Білорусі не вщухають масові протести проти фальсифікацій на президентських виборах, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко. Мирні виступи громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в підтасовуванні підсумків голосування, придушуються силовиками.

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За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість при придушенні народних виступів. При цьому офіційний Мінськ говорить лише про трьох загиблих в результаті жорстоких дій проти протестувальників. Світлана Тихановська, яку багато білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

Європейський Союз у жовтні ввів санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також весь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, що відповідають міжнародним стандартам.

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Такі заходи у Держприкордонкомітеті пояснюють бажанням влади запобігти поширенню коронавірусу. Заборона на в'їзд іноземців починає діяти з 1 листопада, але не стосуватиметься тих, хто прибуває через аеропорт Мінська.  

Тихановська зустрілася з Меркель

Світлана Тихановська у розмові з Анґелою Меркель зазначила, що протести в Білорусі - це не боротьба проти Росії або Європи, а наслідок кризи всередині країни, повідомили її соратники.  

Тихановська дала Лукашенку 13 днів на виконання "народного ультиматуму"

Світлана Тихановська оголосила Олександру Лукашенку "народний ультиматум", який передбачає три вимоги. На їхнє виконання вона дала Лукашенку 13 днів.  

У Мінську відбувся "жіночий марш": затримано кілька учасниць

Колона протестувальниць із біло-червоно-білими прапорами і парасолями пройшла проспектом Незалежності. Є повідомлення про затриманих. Акції солідарності відбулися також у Гродно, Києві, Токіо й Оффенбаху.  

У Білорусі збіг термін "народного ультиматуму", розпочався страйк

У страйку беруть участь студенти, робітники низки заводів, магазини. Світлана Тихановська закликала людей приєднуватися до страйку. Тим часом силовики вже затримали понад 90 людей.  

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