У ЄС погодили нові санкції проти поплічників Лукашенка

Міністри закордонних справ держав-членів ЄС узгодили нові санкції щодо Білорусі. Конкретні заходи щодо визначення обмежень будуть розроблені протягом наступних тижнів, заявив у четвер, 19 листопада, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, цього разу санкції будуть накладені як на фізичних, так і на юридичних осіб, які наближені до Олександра Лукашенка, повідомляє агенція AFP.

Боррель також повідомив, що новий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі матиме негативний вплив на економічний розвиток країни.

"Санкціонування компаній торкнеться нормального економічного розвитку", - сказав він.

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Раніше Боррель казав, що наступний раунд санкцій ЄС щодо Білорусі не обмежиться фізичними особами, а включатиме організації та приватний бізнес. Він нагадав, що в рамках перших двох раундів санкцій під обмежувальні заходи ЄС потрапили близько 50 осіб, передає агенція "Інтерфакс".

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За його словами, "Лукашенко не йде на конструктивний діалог з суспільством", і ситуація в Білорусі останнім часом тільки погіршилася. Він відзначив продовження в країні демонстрацій і репресій влади проти мирного протестного руху, загибель громадянина від рук силовиків.

Протести у Білорусі

В Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймає посаду глави Білорусі з 1994 року.

За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість при придушенні народних виступів. При цьому офіційний Мінськ говорить лише про трьох загиблих внаслідок жорстоких дій проти протестувальників. Світлана Тихановська, яку багато білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

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Європейський Союз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також весь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусіпровести нові вибори президента, що відповідають міжнародним стандартам.

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