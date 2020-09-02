Білорусь готує санкції проти українських чиновників

Білорусь підготувала санкційний список щодо деяких офіційних осіб України, повідомив міністр закордонних справ країни Володимир Макей у четвер, 26 листопада. "Ми виробили вже і вживемо відповідних й адекватних заходів. На початковому етапі ми також підготували відповідний санкційний список щодо деяких офіційних осіб України. І далі дивитимемося, як розвиватимуться події", - наголосив він.

Міністр пообіцяв "не залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави". Також Макей нагадав заяву офіційного Києва про те, що Україна "поставила всі відносини з Білоруссю на паузу, що треба чинити на так званий режим тиск, щоб прийшла справжня в їхньому розумінні демократія".

За його словами, Україна при цьому приєднується до санкцій ЄС щодо Білорусі. На думку Макея, Мінськ не може розцінювати приєднання України до санкцій Євросоюзу інакше як "абсолютно недружній крок і спробу втручання у внутрішні справи Білорусі".

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Нота протесту від МЗС Білорусі

Тим часом послові України в Мінську Ігорю Кизиму вручили ноту протесту через "бездіяльність компетентних органів" у зв'язку з провокаціями біля посольства Білорусі в Україні. "26 листопада до МЗС Республіки Білорусь викликано посла України Ігоря Кизима. Українському дипломатові вручено ноту МЗС, у якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо посольства РБ в Україні", - ідеться в повідомленні на сайті МЗС Білорусі.

Міністерство заявило, що "протиправна діяльність радикалів" створює загрозу роботі посольства в Києві та безпеці його співробітників.Також Білорусь очікує реакції на провокації щодо її почесного консульства у Львові, просить "належним чином розслідувати акти вандалізму", надати оцінку правоохоронних органів цим діям і покарати винних.

В українському МЗС взяли до уваги вручення ноти протесту послові. "Хочемо нагадати, що для України як європейської демократичної держави свобода слова і свобода зібрань має фундаментальне значення. Жодних підстав для обмеження права на мирний протест у цій ситуації не існує", - наводить позицію МЗС України агентство "Інтерфакс-Україна".

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