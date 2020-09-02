 Білорусь готує санкції проти українських чиновників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2020

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Новини

Білорусь готує санкції проти українських чиновників

Білорусь розробила санкційний список, до якого включила деяких українських високопосадовців, повідомив глава білоруського МЗС. Коли країна планує запровадити ці санкції, невідомо.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей

Білорусь підготувала санкційний список щодо деяких офіційних осіб України, повідомив міністр закордонних справ країни Володимир Макей у четвер, 26 листопада. "Ми виробили вже і вживемо відповідних й адекватних заходів. На початковому етапі ми також підготували відповідний санкційний список щодо деяких офіційних осіб України. І далі дивитимемося, як розвиватимуться події", - наголосив він.

Міністр пообіцяв "не залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави". Також Макей нагадав заяву офіційного Києва про те, що Україна "поставила всі відносини з Білоруссю на паузу, що треба чинити на так званий режим тиск, щоб прийшла справжня в їхньому розумінні демократія".

За його словами, Україна при цьому приєднується до санкцій ЄС щодо Білорусі. На думку Макея, Мінськ не може розцінювати приєднання України до санкцій Євросоюзу інакше як "абсолютно недружній крок і спробу втручання у внутрішні справи Білорусі".

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Нота протесту від МЗС Білорусі

Тим часом послові України в Мінську Ігорю Кизиму вручили ноту протесту через "бездіяльність компетентних органів" у зв'язку з провокаціями біля посольства Білорусі в Україні. "26 листопада до МЗС Республіки Білорусь викликано посла України Ігоря Кизима. Українському дипломатові вручено ноту МЗС, у якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо посольства РБ в Україні", - ідеться в повідомленні на сайті МЗС Білорусі.

Міністерство заявило, що "протиправна діяльність радикалів" створює загрозу роботі посольства в Києві та безпеці його співробітників.Також Білорусь очікує реакції на провокації щодо її почесного консульства у Львові, просить "належним чином розслідувати акти вандалізму", надати оцінку правоохоронних органів цим діям і покарати винних.

В українському МЗС взяли до уваги вручення ноти протесту послові. "Хочемо нагадати, що для України як європейської демократичної держави свобода слова і свобода зібрань має фундаментальне значення. Жодних підстав для обмеження права на мирний протест у цій ситуації не існує", - наводить позицію МЗС України агентство "Інтерфакс-Україна".

Дивитись відео 01:20

Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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Євросоюз переходить до нового рівня санкцій проти Лукашенка

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