Дедалі більше євродепутатів - за конфіскацію активів РФ

Лише доходів від заморожених активів РФ замало - як для допомоги Україні, так і для відновлення справедливості, вважають багато євродепутатів. У Європарламенті лунають численні заклики до конфіскації 300 ммільярдів євро.

У Європарламенті відбулися дебати про використання заморожених активів Центрального банку РФ "для підтримки перемоги і відновлення України". Переважна більшість депутатів під час дискусії у вівторок, 23 квітня, підтримали пропозицію Єврокомісії передати надприбуток від цих активів на військову допомогу Україні.

Цю пропозицію знову докладно виклав верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель : 90 відсотків від цієї суми - йдеться приблизно про три мільярди євро на рік - підуть на озброєння для України, "щоб зупинити її подальшу руйнацію". Ці кошти будуть передані Києву через Європейський фонд миру (ЄФМ). "Ми не можемо використовувати бюджет Євросоюзу для закупівлі зброї. Саме тому ми створили ЄФМ - він не є частиною європейського бюджету, це міжурядовий фонд, тому в нього немає таких обмежень", - пояснив Боррель.

Жозеп Боррель на дебатах у Європарламенті Фото: Michel Christen/European Union 2024

Десять відсотків, що залишилися, будуть спрямовані до бюджету ЄС і передані Україні для відновлення і підтримки її оборонної промисловості. Верховний дипломат Євросоюзу багаторазово підкреслив, що ця ініціатива стосується виключно доходів від заморожених активів РФ, а не самих активів. Однак багато парламентаріїв наполягають, що цього недостатньо. Вони навели різні аргументи на користь конфіскації всієї суми російських активів для підтримки України - у світі їх приблизно 300 мільярдів євро, з яких близько 220 мільярдів - у Євросоюзі.

Конфіскація активів РФ як контрзахід

Міжнародне право і рекомендації ООН передбачають, що держави можуть застосовувати контрзаходи у відповідь на міжнародно-протиправні дії іншої держави з метою змусити агресора виконувати свої юридичні зобов'язання, заявив спецдоповідач Європарламенту щодо Росії Андрюс Кубілюс, який виступав від імені групи Європейської народної партії - найбільшої політичної групи в парламенті ЄС. Він вважає, що саме інструмент контрзаходів дасть змогу ЄС конфіскувати всі заморожені активи РФ і використати їх для підтримки та військових потреб України.

"Побоювання, що така конфіскація заборонена міжнародним принципом правового імунітету, застосовного до державних активів, є абсолютно помилковими", - переконаний спецдоповідач по Росії. Цей захід дозволив би тимчасово, доки Москва не почне знову дотримуватися норм міжнародного права, ігнорувати правила про державний імунітет і вилучати заморожені активи за допомогою законодавчих або виконавчих актів, ухвалених відповідно до національних правил. Кубілюс нагадав, що США використовували аналогічні механізми проти держкоштів Ірану в 1981 році та Іраку в 1992 році, щоб компенсувати збитки, завдані Кувейту. А тепер, після схвалення Конгресом, адміністрація США застосує цей механізм для конфіскації 20 мільярдів доларів російських активів, заморожених на території Сполучених Штатів.

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З Кубілюсом погодився іспанський депутат Доменек Руїс Девеса. "Необов'язково посилатися на закон і принцип імунітету в контексті держави-агресора, яку фактично було засуджено Генасамблеєю ООН, - сказав він. - Я думаю, що доктрина контрзаходів являє собою більш ніж адекватну правову основу для вжиття заходів, які дозволили б нам задіяти як самі активи, так і отримані від них відсотки, що, власне, і має намір зробити Конгрес США".

Заморозити активи російських олігархів

Багато юридичних аналізів дійшли висновку про можливість конфіскації російських заморожених активів, заявив Влодзімєж Цімошевич, який виступав від імені групи альянсу соціалістів і демократів. "Деякі критики конфіскації держактивів кажуть, що це порушить роботу фінансових ринків і призведе до виведення активів такими країнами, як Китай. Але куди в такому разі підуть ці активи? У цьому немає жодного сенсу", - вважає він. Водночас альтернативна ідея передачі Україні прибутку із заморожених російських активів протягом десяти і більше років також здається йому доцільною.

Використати всі 200 мільярдів євро активів російського центрального банку і доходи від них запропонував і литовський депутат Броніс Ропе. "Ба більше, ми повинні вже зараз вжити заходів, щоб змусити Росію заплатити за всю ту шкоду, яку вона завдала Україні", - підкреслив він.

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На думку латвійського парламентаря Іварса Ійябса, навіть якщо 300 мільярдів заморожених активів РФ конфіскують і помістять у міжнародний фонд для компенсації та відшкодування збитків, цього однаково замало. "Такі ж суми лежать на рахунках російських олігархів. Не будемо наївними в цьому питанні: вони - агенти Кремля і дезінформації. Це люди, які дуже близькі до Путіна. Ми повинні домогтися того, щоб активи всіх цих людей також були заморожені", - заявив він.

Заморозити активи російських олігархів запропонувала і його землячка Інесе Вайдере. "Ви тільки подивіться на будівлі, що належать олігархам, на їхню нерухомість, яхти! Ми вже розробляємо низку пропозицій, щоб зрозуміти, як можна конфіскувати ці активи і передати їх Україні, - сказала вона. - Єврокомісія працює, але нам потрібні швидші результати. Нам не варто боятися більш зухвалих рішень".

Не чекати закінчення війни

Над законопроєктом про конфіскацію активів працює Естонія, нагадав депутат із цієї країни Ріхо Террас, і ЄС слід зайнятися тим самим: "Заморожені російські активи мають бути ліквідовані, а отримані гроші - відправлені в Україну як авансовий платіж за збитки від війни". Він вважає, що чекати закінчення війни безглуздо. Крім того, на думку Терраса, виплата репарацій на постійній основі послужить стримувальним фактором для агресора.

Використовувати заморожені активи РФ як заставу для довгострокових кредитів Україні запропонував бельгійський парламентарій і колишній міністр фінансів Йохан Ван Овертельдт. "Жителі Європи все частіше запитують себе: чому ми маємо платити за війну, яку веде Росія? Оскільки у нашому розпорядженні є активи держави-агресора, ми повинні їх використовувати", - зазначив поляк Марек Белька.

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"Крадіжка" та "піратство"?

Неправильним назвала використання російських заморожених активів незалежна словацька депутатка Катаріна Рот-Неведялова. "Я можу бути тут самотнім голосом, але ми повинні замінити наші емоції прагматизмом і здоровим глуздом. Не можна відповідати на порушення міжнародного права, порушуючи міжнародне право", - заявила вона. Багато депутатів наголошували, що, передаючи Україні надприбуток від заморожених російських активів, ЄС має залишатися в чіткому правовому полі.

Двоє ірландських парламентаріїв від Лівої партії, які в таких дебатах зазвичай займають проросійську позицію, висловилися подібним чином і цього разу. Клер Дейлі назвала пропозицію Єврокомісії крадіжкою, а потенційну конфіскацію активів - державним піратством, яке "лише викличе відповідну реакцію". А на думку її колеги Міка Воллеса, такий крок "сприятиме подальшому беззаконню і повному розвалу багатосторонніх відносин".

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Закриваючи дебати, Жозеп Боррель запевнив, що поки що Євросоюз не збирається конфісковувати заморожені активи Центробанку РФ, "тому що немає достатньої ясності про те, що ми можемо робити, а що ні". "Звичайно, ми були б дуже раді, якби змогли взяти ці 300 мільярдів євро, - сказав Боррель. - Ми продовжимо вивчення цього питання і звернемося по юридичну допомогу, аби зрозуміти, що ще можливо зробити".