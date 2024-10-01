Запорізька АЕС на межі блекауту через обстріл - міненерго

У міненерго застерігають про можливість блекауту на ЗАЕС внаслідок російських обстрілів електропідстанцій.

Унаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС, повідомляють у міністерстві енергетики України. "Станція знову опинилася на межі блекауту", - йдеться на сторінці відомства у вівторок, 1 жовтня.

"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС, відзначають у міністерстві.

У ЄС стурбовані можливими наслідками атак на енергоінфраструктуру

Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель напередодні застеріг щодо російських ракетних атак на електропідстанції, які можуть призвести до зупинки атомних електростанцій в Україні. Це може призвести до ядерної катастрофи, застерігав голова європейської дипломатії.

Запоріжжя атакували авіабомбами: є жертви

Як повідомляють в управлінні Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) у ніч на 1 жовтня Росія загалом атакувала Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Силам оборони України вдалося збити 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Про атаку нічну атаку дронів на Запорізьку область не повідомляється.

Водночас удень, 1 жовтня, обласна ОВА повідомила про шість ударів авіабомбами по обласному центр. "Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури", - повідомив керівник обласної адміністрації Іван Федоров.