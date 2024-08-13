На ЗАЕС не виявили ні залишків дронів, ні шин - МАГАТЕ

Під час огляду на місці пожежі на ЗАЕС група експертів підтвердила, що ядерна безпека станції не порушена. МАГАТЕ продовжить аналіз після додаткового огляду і доступу до інших об'єктів.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели огляд об'єктів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) , щоб ознайомитися з наслідками пожежі, що спалахнула там 11 серпня.

Під час відвідування постраждалої градирні експерти зафіксували обгорілі ділянки у внутрішньому обладнанні і помітили "краплі обгорілого пластику і фрагменти бетону, розкидані по басейну з холодною водою".

"Під час візиту команди на градирню було встановлено, що пошкодження, найімовірніше, зосереджене у внутрішній частині башти на рівні розподілу водяних форсунок, розташованих на висоті близько десяти метрів", - йдеться у повідомленні.

"Під час обходу не було виявлено ні залишків шин, ні залишків безпілотника", - повідомили у МАГАТЕ.

Міжнародних спостерігачів не допустили до двох об'єктів

Водночас росіяни, які контролюють окуповану ЗАЕС, не надали доступ міжнародній команді, аби та оглянула рівень розподілу водяних форсунок та басейн з холодною водою, який є основою градирні.

У МАГАТЕ запевняють, що інцидент не вплинув на ядерну безпеку станції - у цій зоні за 1,5 км від реакторних блоків АЕС відсутні радіоактивні матеріали.

"Команда провела радіаційний моніторинг в районі градирень і реакторів і підтвердила відсутність ознак підвищеного рівня радіації", - повідомили в міжнародному агентстві.

Водночас команда не змогла зробити остаточних висновків на основі обходу. МАГАТЕ продовжить свій аналіз після додаткового огляду і отримання доступу до зони розподілу води та басейну холодної води.

В Україні припускають підпал або недбалість

Зазвичай градирні, на одній із яких спалахнула пожежа, потрібні як частина механізму охолодження, але наразі фони не функціонують, бо усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодного зупину.

В українській компанії "Енергоатом" заявляли, що росіяни використовують ці градирні як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції. Українська сторона також відкидала закиди РФ, що по ЗАЕС ударили дронами. Імовірна причина пожежі - недбалість або свідомий підпал, припустили в "Енергоатомі".

У Нікопольській РВА повідомляли, що за неофіційною інформацією, ймовірно, "росіяни підпалили в градирні автомобільні шини".

Президент України Володимир Зеленський прямо поклав вину за пожежу на росіян. "Поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу", - заявляв він 11 серпня.