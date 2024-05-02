  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

ГУР: Окупанти запускають дрони над ядерними реакторами ЗАЕС

Євгенія Наконечна
2 травня 2024 р.

В українські розвідці заявили, що здобули докази використання росіянами дронів-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції, та опублікували відео.

https://p.dw.com/p/4fQPV
Територія окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції
ЗАЕС - під російською окупацієюФото: Andrey BORODULIN/AFP/Getty Images

Російські окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), заявило Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МОУ).

У четвер, 2 травня, в розвідці повідомили, що зібрали відповідні відеодокази за допомогою засобів радіоелектронної розвідки. Зокрема, там оприлюднили відео, яке "вдалось перехопити з російського fpv-дрона".

"Відео містить маркування UT4D.TT, що вказує на постачання дрона окупаційним військам міністерством оборони Росії. Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога", - йдеться у дописі ГУР у Facebook.

У розвідці кажуть, що окупанти використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

Також у ГУР стверджують, що росіяни обладнали пускові майданчики для своїх БпЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС. Крім того, за даними розвідки, з літа 2023 року окупанти почали використовувати територію станції для тренувань пілотів fpv-дронів.

Читайте також: У ГУР заявили, що "атаки" дронів на ЗАЕС є провокаціями РФ

Навчання з радіаційної безпеки на випадок теракту на ЗАЕС

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Вид на ЗАЕС з Нікополя

Росія готує нові провокації на ЗАЕС - Генштаб ЗСУ

Росія готує нові провокації на ЗАЕС - Генштаб ЗСУ

Російські військові готуються провести чергову операцію "під фальшивим прапором" на окупованій Запорізькій АЕС, заявив Генштаб ЗСУ. Таким чином, РФ свідомо продовжує практику шантажу України та світу, йдеться у заяві.
Конфлікти14 квітня 2024 р.