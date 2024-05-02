ГУР: Окупанти запускають дрони над ядерними реакторами ЗАЕС

В українські розвідці заявили, що здобули докази використання росіянами дронів-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції, та опублікували відео.

Російські окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), заявило Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МОУ).

У четвер, 2 травня, в розвідці повідомили, що зібрали відповідні відеодокази за допомогою засобів радіоелектронної розвідки. Зокрема, там оприлюднили відео, яке "вдалось перехопити з російського fpv-дрона".

"Відео містить маркування UT4D.TT, що вказує на постачання дрона окупаційним військам міністерством оборони Росії. Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога", - йдеться у дописі ГУР у Facebook.

У розвідці кажуть, що окупанти використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

Також у ГУР стверджують, що росіяни обладнали пускові майданчики для своїх БпЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС. Крім того, за даними розвідки, з літа 2023 року окупанти почали використовувати територію станції для тренувань пілотів fpv-дронів.

Читайте також: У ГУР заявили, що "атаки" дронів на ЗАЕС є провокаціями РФ