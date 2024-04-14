Росія готує нові провокації на ЗАЕС - Генштаб ЗСУ

Російські військові готуються провести чергову операцію "під фальшивим прапором, на окупованій Запорізькій АЕС, заявив Генштаб ЗСУ. Таким чином, РФ свідомо продовжує практику шантажу України та світу, йдеться у заяві.

Російські військові готуються провести чергову провокацію на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), про що у неділю, 14 квітня, заявив генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

"За наявними даними розвідки, російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції - ще однієї операції під фальшивим прапором. Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що за нещодавні тижні Росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на об'єкти ЗАЕС. Таким чином, російські військові свідомо "продовжують практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС", додали в Генштабі.

"Україна завжди відповідально ставилась і ставиться до безпеки ядерних об'єктів. Лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції. Допоки російські терористи знаходяться на ЗАЕС, тримають там свою бойову техінку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 13 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про те, що останній із шести енергоблоків окупованої російськими військовими ЗАЕС було переведено в режим "холодний зупин". Цей стан означає, що реактор заглушують, підтримуючи низький тиск і низьку температуру води, що його охолоджує.

7 квітня гендиректор МАГАТЕ Гроссі повідомив про пошкодження захисної оболонки головного ядерного реактора станції внаслідок вибуху безпілотника. Росія та Україна звинуватили в атаці один одного.

Після переходу під контроль російських військових Запорізьку АЕС було знеструмлено вісім разів через пошкодження ліній електропередачі за межами її території.