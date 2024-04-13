Усі реактори ЗАЕС перебувають у "холодному зупині" - МАГАТЕ

Останній із шести енергоблоків окупованої російськими військовими Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) було переведено в режим "холодний зупин". Про це в суботу, 13 квітня, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Стан "холодний зупин" означає, що реактор заглушують, підтримуючи низький тиск і низьку температуру води, що його охолоджує.

"Рішення про холодний зупин усіх шести енергоблоків саме по собі є позитивним, оскільки розхолоджування реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Безсумнівно, ядерна безпека на цьому великому ядерному об'єкті залишається дуже нестабільною", - наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У ході зупинки останнього реактора "порушень меж та умов безпечної експлуатації не зафіксовано", а радіаційне тло на промисловому майданчику, у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження "не змінилося і знаходиться в межах природних значень", заявила підконтрольна РФ "адміністрація" станції.

WSJ: Путін має намір перезапустити ЗАЕС

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило про плани президента РФ Володимира Путіна перезапустити Запорізьку АЕС. За даними видання, про це Путін заявив Гроссі під час нещодавньої зустрічі з ним у Сочі. Строки цих планів, однак, уточнювати не стали.

Як зазначає WSJ, російська влада має намір повернути в експлуатацію хоча б один реактор ЗАЕС, оскільки перезапуск дозволив би РФ "нормалізувати захоплення" атомної електростанції, яка до 2022 року забезпечувала близько п'ятої частини електроенергії України. Однак це створило б невиправдані ризики, наголосили експерти, опитані газетою.

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Вони зазначили, що Запорізька АЕС - не є станцією "радянського типу", до якої звикли російські працівники: частково ЗАЕС працює на західних системах управління та американському ядерному паливі. У зв'язку з цим експерти засумнівалися, що РФ знайде достатньо фахівців, щоб здійснити перезапуск безпечно та успішно. Крім того, невідомо, чи вдасться після руйнування греблі Каховської ГЕС минулого року забезпечити достатній приплив води для охолодження реактора у разі його введення в експлуатацію, пише WSJ.

Обстріл Запорізької АЕС

7 квітня гендиректор МАГАТЕ Гроссі повідомив про пошкодження захисної оболонки головного ядерного реактора станції внаслідок вибуху безпілотника. Росія та Україна звинуватили в атаці один одного.

Після переходу під контроль російських військових Запорізьку АЕС було знеструмлено вісім разів через пошкодження ліній електропередачі за межами її території.