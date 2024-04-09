У ГУР заявили, що "атаки" дронів на ЗАЕС є провокаціями РФ

Україна не вдається до жодних воєнних дій, цілями яких були б ядерні об'єкти, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов у вівторок, 9 квітня, в ефірі інформаційного телемарафону. Так він прокоментував нові звинувачення Росії щодо атак безпілотників на окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

"Позиція України зрозуміла, чітка, однозначна - по ядерних об’єктах жодних військових дій, провокацій, безумовно, ми не вчиняємо, а агресор має піти з Запорізької атомної електростанції", - зазначив він.

За словами Юсова, "ми бачимо чергову хвилю провокацій з боку РФ". "Стосовно Запорізької атомної станції все це фіксувалося і раніше, нічого тут нового немає - провокації з метою звинуватити Україну, хоча весь світ знає, що саме РФ є агресором, який незаконно захопив ядерний об'єкт всупереч всіх норм права і інструкцій, незаконно його утримує", - сказав він.

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Також представник ГУР наголосив, що "є фото- і відеофіксація незаконного розміщення там військ, живої сили, важкої техніки, мінування території станції, регулярного запуску з території станції безпілотних літальних апаратів, в тому числі ударних і камікадзе, мінометні обстріли обстріли РСЗВ".

"Це те, що регулярно робить держава-агресор на нашому ядерному об’єкті. Сьогодні вона вирішила за допомогою FPV-дронів імітувати обстріли начебто з боку України", - сказав він.

Повідомлення МАГАТЕ про черговий обстріл ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у вівторок повідомило про атаку безпілотників на навчальний центр Запорізької АЕС, розміщений на її майданчику, про що йдеться в дописі агентства в соцмережі Х.

"Повідомлення про вибух узгоджується зі спостереженнями групи МАГАТЕ. Цього разу прямої загрози ядерній безпеці немає, але останній інцидент знову підкреслює надзвичайно серйозну ситуацію", - зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, у неділю, 7 квітня, експерти МАГАТЕ повідомили, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув безпілотник. У РФ звинуватили в атаках ЗСУ. У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України запевнили, що країна не причетна до жодних збройних провокацій на окупованій ЗАЕС і припустили, що це були "імітаційні" удари РФ.

Згодом МАГАТЕ повідомило, що після вибухів безпілотників на окупованій росіянами території ЗАЕС уперше з листопада 2022 року було пошкоджено захисну оболонку головного ядерного реактора станції.