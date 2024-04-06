Галущенка непокоїть ядерна загроза на ЗАЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю кореспонденту DW у суботу, 6 квітня, розповів про свої побоювання щодо можливого ядерного інциденту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) у зв'язку з її захопленням військами РФ, а також про серйозні проблеми з енергетикою країни загалом, спричинені обстрілами Росією українських енергетичних об'єктів.

На запитання про те, чи може ситуація з безпекою на ЗАЕС призвести до "ядерних інцидентів", міністр відповів: "Скільки ще блекаутів (до ядерного інциденту. - Ред.) нам доведеться чекати? Дев'ять? Десять? П'ятнадцять? Двадцять? Те, коли станеться цей нещасний випадок - це тільки питання часу", - визнав Галущенко.

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На тлі наслідків ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, що почастішали останнім часом, міністр зазначив: "Варто розуміти, що сьогоднішня ситуація - це не про поле бою, це чистий терор людей. Вони цього навіть не приховують, що хочуть страждань українців. І це те, що вони намагаються робити. Обмеження електропостачання - це страждання". Після перебоїв в енергопостачанні настають проблеми з водою, додав міністр.

Запорізькій АЕС загрожує черговий блекаут

Унаслідок російських обстрілів уранці 4 квітня відключилася повітряна лінія електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна", якою ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Порушення роботи лінії електропередач (ЛЕП) "вкотре загрожує настанням аварійної ситуації".

Як зазначили в компанії "Енергоатом", наразі найбільша в Європі АЕС з'єднана з українською енергосистемою тільки через одну ЛЕП - ПЛ-750кВ "Дніпропетровська", яку відновили після найбільшої російської атаки на енергосистему України в ніч на 22 березня. У разі її відключення, Запорізькій АЕС загрожує чергове повне знеструмлення - ситуація, за якої виникає загроза для збереження в безпечному стані ядерного палива в реакторах і басейнах витримки.

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Нагадаємо, раніше цього дня повідомлялося, що Галущенко не виключає підвищення вартості електроенергії для населення внаслідок значних руйнувань українських енергогенеруючих потужностей.