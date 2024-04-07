МАГАТЕ заявило про вибух дрона на ЗАЕС: без уточнення чийого

Рафаель Гроссі закликав не створювати загрозу ядерній безпеці після повідомлень про безпілотник, що впав на один з енергоблоків Запорізької АЕС.

Згідно з інформацією, отриманою в неділю, 7 квітня, експертами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), на території Запорізької атомної електростанції ( ЗАЕС) вибухнув безпілотник.

"Така детонація відповідає спостереженням МАГАТЕ", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор організації Рафаель Гроссі закликав "утриматися від дій, які ставлять під загрозу ядерну безпеку".

Належність дрона в МАГАТЕ не уточнили.

Призначене окупаційною російською владою "керівництво" ЗАЕС звинуватило в атаці на купол 6-го енергоблоку Збройні сили України (ЗСУ). За його твердженням, "критичних пошкоджень і постраждалих немає", а дронів нібито було кілька: один упав у районі їдальні та пошкодив вантажівку, що доставляла продукти, а інший впав біля вантажного порту.

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У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України запевнили, що країна не причетна до жодних збройних провокацій на окупованій ЗАЕС. Речник ГУР Андрій Юсов заявив у коментарі "Українській правді" : "Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС, давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів".

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Застереження щодо ядерної катастрофи на ЗАЕС

Гроссі ще влітку застерігав, що через обстріли території ЗАЕС існує "цілком реальна загроза" виникнення ядерної катастрофи. "Будь-який військовий вогневий вплив, спрямований на об'єкт або з нього, буде рівносильний грі з вогнем з потенційно катастрофічними наслідками", - наголошував він і закликав забезпечити допуск на станцію місії МАГАТЕ.

4 квітня унаслідок російських обстрілів відключилася повітряна лінія електропередачі, через яку ЗАЕС отримувала живлення від української енергетичної системи. Тоді українська компанія "Енергоатом" попередила, що порушення роботи ЛЕП "загрожує настанням аварійної ситуації". Міністр енергетики України Герман Галущенко на запитання DW, чи може ситуація з безпекою на ЗАЕС призвести до "ядерних інцидентів", відповів: "Скільки ще блекаутів нам доведеться чекати? Дев'ять? Десять? П'ятнадцять? Двадцять? Те, коли станеться цей нещасний випадок - це тільки питання часу".

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