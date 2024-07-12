Генасамблея ООН вимагає повернути ЗАЕС під контроль України

Резолюцію про безпеку ядерних об’єктів України підтримали 99 країн. У документі закликають РФ вивести війська з усієї території країни, зокрема звільнити й ЗАЕС.

Генеральна асамблея ООН у четвер, 11 липня, ухвалила резолюцію щодо технічної та фізичної безпеки ядерних об'єктів України, включно із Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС). Документ, співавторами якого виступили десятки держав, підтримали 99 країн, а проти нього проголосували дев'ять делегацій - Білорусі, Бурунді, Куби, КНДР, Еритреї, Малі, Нікарагуа, Росії та Сирії). Ще 60 делегацій утрималися, йдеться у повідомлення Генасамблеї ООН.

Автори резолюції підтверджують свою прихильність до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами.

Ухваливши документ, Генасамблея ООН зажадала, щоб Росія негайно "припинила агресію проти України і беззастережно вивела всі свої збройні сили з території цієї країни в її міжнародно визнаних кордонах".

Росію закликали розмінувати Запорізьку АЕС

У документі також міститься вимога, щоб Російська Федерація терміново вивела своїх військовослужбовців та інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та негайно повернула станцію під повний контроль України.

Росію закликали співпрацювати з МАГАТЕ у питанні безпеки Запорізької АЕС, доки станцію не буде повернуто під повний контроль України, а також негайно ліквідувати всі протипіхотні міни, встановлені по периметру території ЗАЕС.

Крім того, Генасамблея закликала Росію негайно припинити атаки критично важливої енергетичної інфраструктури України , які, як зазначається у документі, "підвищують ризик ядерної аварії чи інциденту на всіх ядерних об'єктах" країни.

Україна: Радіація не знає кордонів

Проєкт резолюції був поданий Україною. Представляючи текст, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що росіяни свідомо зробили Запорізьку АЕС елементом своєї військової стратегії та попередив, що наслідки ймовірних аварій там можуть стати катастрофічними.

"Радіація не знає кордонів", - заявив він, нагадавши присутнім, що радіоактивні опади можуть поширюватися на великі відстані.

Президент України Володимир Зеленський назвав резолюцію черговим важливим кроком "на шляху до відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права".