Пожежа на ЗАЕС: "Енергоатом" припускає недбалість або підпал

Російська сторона доповіла співробітникам МАГАТЕ про нібито удар українського безпілотника по градирні ЗАЕС. "Енергоатом" вважає причинами пожежі на АЕС недбалість або підпал.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило пожежу на Запорізькій атомній електростанції, про яку увечері 11 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський. "Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС стали свідками темного диму, який поширювався з північно-західної частини станції, після того, як почули протягом вечора численні вибухи. Групі повідомили, що сьогодні сталася ймовірна атака безпілотника на одну з градирень заводу", - йдеться у повідомленні організації в неділю.

У повідомлення агенції також уточнюється, що команда МАГАТЕ поовідомила, що почула вибух у той час, коли "ЗАЕС (яка знаходиться під окупацією і управлінням РФ. - Ред.) повідомила, що безпілотник нібито влучив в одну з двох градирень станції".

Щоб з'ясувати наслідки та можливу причину пожежі, експерти МАГАТЕ запросили у росіян, які контролюють станцію, негайний доступ до місця події.

В РФ тим часом стверджують, що по об'єкту ЗАЕС нібито поцілили дрони Збройних сил України (ЗСУ).

"Енергоатом" припускає недбалість або свідомий підпал

Українська сторона відкидає закиди РФ щодо атак на ЗАЕС. Імовірна причина пожежі - недбалість або свідомий підпал, припустили в НАЕК "Енергоатом". Там пояснили, що пожежа зафіксована на градирні - одній із двох споруд для охолодження води на АЕС, - яка знаходиться за периметром станції, приблизно в кілометрі від енергоблоків.

В "Енергоатомі" заявили, що росіяни використовують ці градирні "як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС".

Радіаційна ситуація стабільна

Зранку 12 серпня в Дніпропетровські Обласній військовій адміністрації повідомили, що пожежа на об'єкті ЗАЕС припинилася. Українська сторона й МАГАТЕ заявляють, що рівень радіації не зазнав змін. "Радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає", - запевнили в "Енергоатомі".

У МАГАТЕ заявили, що пошкодження градирні безпосередньо не впливає на безпеку шести блоків станції. Однак "ці безрозсудні атаки ставлять під загрозу ядерну безпеку на станції та збільшують ризик ядерної аварії. Вони повинні зупинитися", - сказав генеральний директор Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, напередодні в Нікопольській РВА повідомляли, що за неофіційною інформацією "отриманою від джерел з протилежного берега - росіяни підпалили в градирні автомобільні шини". "Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища", - припускала місцева влада.