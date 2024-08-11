Окупанти влаштували пожежу на Запорізькій АЕС - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вимагає реакції світу та Міжнародного агентства з атомної енергії на пожежу на окупованій Росією ЗАЕС.

Російські окупанти влаштували в неділю, 11 серпня, пожежу на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), заявив президент України Володимир Зеленський.

"Фіксуємо з Нікополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Наразі показники щодо радіації в нормі. Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу", - написав він у соціальних мережах.

Зеленський наголосив, що чекає реакції світу та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). "Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", - додав президент.

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Нікопольська РВА: росіяни підпалили на ЗАЕС багато шин

Голова Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко повідомив, що, "за неофіційною інформацією, отриманою від джерел з протилежного берегу - росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості".

"Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Наразі ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації", - додав він і закликав "заспокоїтись".

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