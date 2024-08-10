МАГАТЕ закликає до стриманості поблизу Курської АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії стежить за повідомленнями про воєнні дії поблизу Курської атомної електростанції (АЕС), що знаходиться у місті Курчатов, за 100 км від кордону з Україною та за 40 км від Курська. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у п'ятницю, 9 серпня.

Гроссі закликав усі сторони дотримуватися імперативу про забезпечення "фізичної цілісності атомної електростанції". За його словами, необхідно дотримуватися семи невід'ємних стовпів забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту, а також п'яти конкретних принципів, вироблених у зв'язку з боями в районі Запорізької АЕС в Україні.

"На цьому етапі я хотів би закликати всі сторони виявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ядерної аварії, що може призвести до серйозних радіологічних наслідків", - підкреслив глава МАГАТЕ. Він додав, що особисто перебуває в контакті з владою Москви і Києва.

РФ: На атомній станції виявили уламки

Коментар зроблено на тлі тверджень постпредства РФ у Відні про те, що 8 серпня на станції було виявлено уламки і, ймовірно, фрагменти збитих ракет, зокрема - в районі комплексу переробки радіоактивних відходів. Підтвердження цієї інформації з інших джерел не надходило.

У МАГАТЕ нагадали, що два енергоблоки станції перебувають у зупиненому стані, два - у робочому, ще два - на стадії будівництва.

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У низці районів Курської області не було енергопостачання

Тим часом, за словами тимчасово в.о. губернатора Курської області Олексія Смирнова, внаслідок падіння уламків безпілотника на трансформаторну підстанцію в Курській області виникла пожежа. Це призвело до тимчасової відсутності енергопостачання в Курчатові, а також у ряді місць Курчатівського, Жовтневого, Великосолдатського, Обоянського та Білівського районів. Згодом в уряді області заявили, що енергопостачання відновлено.

У ніч на 10 серпня влада оголошувала в області ракетну небезпеку.

Режим КТО у трьох областях РФ

Також 9 серпня цього в Білгородській, Брянській та Курській областях РФ було запроваджено режим контртерористичної операції (КТО).

Після прориву збройними силами України на кордоні з Курською областю йдеться про "безпрецедентну спробу дестабілізації обстановки", визнали у Національному антитерористичному комітеті РФ. За словами Смирнова, влада побоюється подальших "диверсійно-терористичних загроз".

6 серпня у РФ заявили про прорив українських підрозділів на територію Курської області. Офіційний Київ при цьому зберігає інформаційну тишу і досі лише натяками коментував ситуацію в прикордонні.

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