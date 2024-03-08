МАГАТЕ вимагає від РФ негайно повернути ЗАЕС Україні

У МАГАТЕ стурбовані відсутністю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС, своєчасного проведення робіт, вразливістю систем постачання станції та встановленням мін на території ядерного об'єкту.

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більшістю голосів у четвер, 7 березня, підтримала розроблений Києвом проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, який вимагає від Росії покинути Запорізьку атомну електростанцію. Це сталося за кілька днів після другої річниці окупації ЗАЕС російськими військами.

У тексті, ухваленому пізно ввечері 7 березня, йдеться, що рада закликала "до термінового виведення всього несанкціонованого військового та іншого несанкціонованого персоналу з української ЗАЕС і до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів влади України".

Рада також "підтверджує свою серйозну стурбованість тим, що Російська Федерація не дослухалася до попередніх закликів вивести свій військовий та інший персонал із ЗАЕС", - йдеться в заяві. У МАГАТЕ занепокоєні відсутністю кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт, вразливістю систем водопостачання та електропостачання, а також встановленню протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром ЗАЕС.

Це вже четверта резолюція Ради, яка засуджує дії Росії проти українських ядерних об'єктів, зауважує Reuters. Перша була ухвалена в березні 2022 року, за день до того, як Росія захопила ЗАЕС - найбільшу в Європі атомну станцію. Остання - у листопаді 2022 року.

За останні півтора роки станція вісім разів відключалася від зовнішнього електропостачання та переводилася на живлення від дизель-генераторів.

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