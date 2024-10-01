Боррель: Україну очікує надзвичайна ситуація в енергосистемі

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, можуть призвести до критичної ситуації для цивільного населення в зимовий період, застеріг верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він відзначив, що Росія систематично руйнує енергетичну інфраструктуру в Україні, щоб залишити українців без світла, води та опалення. Наразі українці вже стикаються з перебоями в електропостачанні тривалістю від 8 до 12 годин щодня. Однак взимку це число може зрости до 20 годин на день, констатував він у статті. Як зазначається, з моменту повномасштабного вторгнення, російські удари пошкодили 68 відсотків енергетичних потужностей країни, і нині залишилося лише близько 10-11 ГВт виробничої потужності електрики.

"Через брак світла більшле українців будуть змушені покидати країну"

"Через кілька тижнів в Україні може виникнути гостра надзвичайна ситуація, яка призведе до того, що ще більше українців будуть змушені покинути свої домівки та країну", - написав Боррель у статті на сайті європейського дипломатичного представництва у понеділок, 30 вересня.

"Ми ведемо гонку проти наступних хвиль російських, північнокорейських і, можливо, незабаром іранських ракет, на додаток до безпілотників і планерних бомб", - відзначає верховний дипломат ЄС. Російські ракетні атаки на електропідстанції, за свідченням українських партнерів, можуть призвести до зупинки атомних електростанцій, які працюють в Україні. Що своєю чергою, може призвести до ядерної катастрофи, застерігає він.

Боррель закликає до прискорення поставок ППО Україні

Щоб уникнути постійного циклу "ми ремонтуємо, вони руйнують", Боррель закликав міжнародних партнерів прискорити постачання систем протиповітряної оборони та перехоплювачів для України. Він також висловив думку, що Україна має отримати можливість завдавати ударів по аеродромах та пускових майданчиках на території Росії, щоб зупиняти атаки ще до їх початку.

"Ми пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і енергетичний фронт стане ключовим цієї зими", - підсумував Боррель.