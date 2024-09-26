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Росія атакувала вночі енергетичні об'єкти в двох областях

Дмитро Шварц
26 вересня 2024 р.

РФ у ніч на 26 вересня атакувала Україну шістьма ракетами та 78 дронами. ППО працювала в 13 областях.

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Робота мобільної вогневої групи, березень 2024 року
Сили ППО працювали в 13 областяхФото: Gleb Garanich/REUTERS

У ніч на четвер, 26 вересня, Росія атакувала двома ракетами невстановленого типу Сумську область, вдарила чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Одеській області та випустила 78 ударних безпілотників типу Shahed по Україні. 

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, вдалося збити чотири керовані авіаракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. "Вісім ворожих дронів локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Один - повернувся в Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота", - додається у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській,  Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській областях. 

Під ударом РФ знову енергетика

Внаслідок ракетного удару РФ в Одеському районі загинула 62-річна жінка, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Внаслідок дронової атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині. "Частина міста частково залишилася знеструмленою. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих", - повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Як уточнили в "Прикарпаттяобленерго", знеструмлена центральна частина Івано-Франківська.

Під російською атакою опинився також об'єкт енергетичної інфраструктури на Миколаївщині. "Є відключення абонентів. Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи продовжуються. Постраждалих немає", - повідомив глава ОВА Віталій Кім.

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