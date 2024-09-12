Кудрицький прогнозує зимові відключення на рівні літніх

Ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький не вважає ситуацію з енергосистемою катастрофічною. За його словами, взимку відключення будуть приблизно такими ж, які були під час спеки влітку.

Нещодавно звільнений з посади голови правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький не має катастрофічного прогнозу щодо того, якими будуть відключення електроенергії взимку. За його словами, за низької температури варто очікувати дефіциту електроенергії і відключень, але вони будуть співставними з тими, які Україна проходила влітку. Про це він заявив в інтерв'ю "Економічній правді", яке було опубліковане у четвер, 12 вересня.

"Мій прогноз серединний. В теплі періоди зими, коли температура буде вище 0, ми можемо обійтись без відключень. Знову ж таки, якщо не станеться якихось зауважень на об'єктах генерації, там на 1000 чи на 2000 мегават. А якщо буде якийсь холодний період, ну, наприклад, мінус 10 середньодобова температура, то я не бачу, чим можна покрити дефіцит", - зазначив він. За його словами, ситуація з відключеннями може бути "приблизно така, як під час спеки влітку".

На уточнення журналістів щодо того, що у липні світло в домівках українців було приблизно по чотири-шість годин на добу максимум, Кудрицький відповів, що взимку буде "можливо, трошки більше". "Може бути графік чотири (години відсутності чи наявності електроенергії. - Ред.) через чотири, може бути графік чотири через шість. Це залежить, знову ж таки, наскільки довгим буде цей період сильних холодів", - сказав він.

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Нова хвиля відключень може початися у грудні

На думку Кудрицького, нова хвиля масштабних відключень електроенергії може початися, скоріше, в грудні. "Я б більше ставив на грудень. В листопаді почнеться опалювальний сезон по всій країні, але в листопаді може не бути холодної погоди. А саме холодна погода буде тригером для того, щоб вводити обмеження електроспоживання", - пояснив він.

Водночас він назвав суто теоретичним сценарій, за якого Україна могла би пройти зиму взагалі без відключень. "Це такий сценарій, коли всю зиму буде плюс 5 або плюс 15 градусів і немає нових обстрілів. Тобто в принципі він існує, але ми розуміємо, що він суто теоретичний. Я вважаю, що за холодної погоди відключення будуть, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть реалізовані", - заявив ексголова "Укренерго".

Також він очікує, що найближчий місяць-півтора буде оголошена нова величина граничного імпорту електроенергії, яку Україна може отримувати з Європи, але цього теж не буде достатньо, щоб обійтися без відключень. "Вона, на жаль, не може бути на 1000, на 1500 МВт більша. Вона може бути більшою на декілька сот МВт", - пояснив він.

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Кудрицький: ситуація не є катастрофічною

Втім, Кудрицький не вважає ситуацію з енергосистемою катастрофічною. "На мою думку, бачення про те, що ми наближаємося до якоїсь катастрофи, яку не усвідомлюємо, не відповідає дійсності. Принаймні, я не вважаю, що ми несемося в якусь катастрофу цієї зими", - зазначив він.

Ексочільник НЕК наголосив, що можливі наступні атаки на "Укренерго" "не призведуть до того, що буде йтись більше про включення, ніж про відключення". В якості прикладу він навів масовану атаку наприкінці серпня, коли РФ випустила по Україні 236 ракет і "шахедів". Після цього, вказав Кудрицький, діяли "десять днів якісь обмеження, все відновили і поїхали далі".

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"От одна з них пройшла 26 серпня, наприклад. Це призвело до якихось катастрофічних наслідків? Якщо обстріли будуть такі, які ми бачили раніше, апокаліпсису не буде. Взимку час від часу будуть обмеження електропостачання, але системи тепло- та водопостачання, там, де вони централізовані, будуть працювати", - зазначив він.

За його словами, однією з головних цілей України на сьогодні є збереження об'єктів генерації електроенергії, які ще не постраждали від російських ударів.