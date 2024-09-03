Глава наглядової ради: Відставка Кудрицького - політична

Міжнародні члени наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андреасен не підтримали звільнення голови правління Володимира Кудрицького і подали заяви про дострокове припинення своїх повноважень.

Міжнародні члени наглядової ради національної компанії "Укренерго" вважають політично вмотивованим звільнення голови правління Володимира Кудрицького. Про це йдеться в заяві голови та члена наглядової ради компанії Данієля Доббені та Педера Андреасена від вівторка, 3 вересня.

Наглядова рада "Укренерго" 2 вересня провела позачергове засідання з ініціативи Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Кудрицького як голови правління компанії за згодою сторін. Це рішення не підтримали Доббені та Андреасен.

Доббені та Андреасен звільняються

Уже 3 вересня вони подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії.

"Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав", - ідеться у заяві Доббені та Андреасена , розміщеній на офіційній сторінці "Укренерго" у Facebook.

Вони відзначили професіоналізм правління "Укренерго" та колективу компанії, які забезпечили керованість процесами і контроль над енергосистемою, як і в перші три тижні ізольованого режиму роботи енергосистеми України після повномасштабного вторгнення РФ, так і під час масованих ракетних ударів Росії на об’єкти компанії.

У заяві членів наглядової ради йдеться, що за час повномасштабної війни "Укренерго" залучило більше ніж 1,5 мільярда євро міжнародної підтримки на відновлення енергосистеми, підтримку ліквідності та будівництво інженерного захисту, а це - "свідчення прозорих закупівельних процесів у компанії та її бездоганної репутації серед міжнародних стейкхолдерів".

"З перших днів нашої роботи в наглядовій раді "Укренерго" ми відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви. Ми регулярно отримували звіти від менеджменту компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів", - вказують Доббені та Андреасен.

Вони додають, що рішення більшості членів наглядової ради звільнити Кудрицького поставило корпоративне управління компанією під сумнів, тому вони не бачать можливості продовжувати свою роботу в наглядовій раді. "Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним, і може позначитися на подальшій співпраці "Укренерго" з операторами-членами ENTSO-E", - йдеться в заяві.

Раніше, народний депутат України Ярослав Железняк з фракції "Голос" повідомляв, що пізно ввечері 2 вересня наглядова рада "Укренерго" прийняла рішення про звільнення Володимира Кудрицького. За звільнення проголосували 4 члени наглядової ради, проти - 2.