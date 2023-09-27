"Укренерго": Створено систему захисту енергетики від атак РФ

В Україні була створена комплексна система, аби захистити енергооб'єкти від ймовірних атак РФ, розповів очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький. Йдеться і про ППО, і про інженерні спорудження.

Для захисту енергооб'єктів України від ймовірних атак військ РФ було створено комплексну систему, у якій задіяні і сили ППО, і інженерні спорудження. НЕК "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядом та Генеральним штабом Збройних сил України щодо цього питання. Про це під час форуму Forbes "Енергія бізнесу" розповів очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомило увечері, 26 вересня, "Суспільне".

Кудрицький наголосив, що було створено кілька видів захисту, певні з яких будуть застосовані вперше не лише в Україні, а й у світі. "Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист - ППО, так це і пасивний захист - інженерні укріплення", - сказав Кудрицький.

Голова "Укренерго" також додав, що наразі відключень електроенергії не планується, але все буде залежати від ситуації, зокрема ймовірності того, що РФ знову вдасться до ракетних і дронових атак на об'єкти інфраструктури України.

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Умєров: Ми будемо відповідати

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров під час включення для американського каналу CNN висловив впевненість в тому, що Росія взимку зосереджуватиметься на ударах по енергетичній інфраструктурі України, але ці удари не залишаться без відповіді.

"Але ми будемо відповідати!" - наголосив Умєров, якого у Telegram цитує пресслужба міноборони.

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Окрім того, очільник українського оборонного відомства висловив сподівання, що незабаром Україна отримає від партнерів багатоцільові винищувачі. "Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру...Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою!" - сказав Умєров.

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Нагадаємо, що в ніч на четвер, 21 вересня, війська РФ запустили по Україні 45 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ), ППО знищила 36 з них. Це була перша за пів року атака, яку сили РФ спрямували на енергетичні об'єкти, повідомили тоді в "Укренерго". Внаслідок неї були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.