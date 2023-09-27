  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

"Укренерго": Створено систему захисту енергетики від атак РФ

Дар'я Нинько
27 вересня 2023 р.

В Україні була створена комплексна система, аби захистити енергооб'єкти від ймовірних атак РФ, розповів очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький. Йдеться і про ППО, і про інженерні спорудження.

https://p.dw.com/p/4WqPD
Українська енергетична інфраструктура потребує відновлення внаслідок обстрілів
Україна створила комплексну систему для захисту від ударів РФ - "Укренерго"Фото: Alex Chan Tsz Yuk/ZUMAPRESS/picture alliance

Для захисту енергооб'єктів України від ймовірних атак військ РФ було створено комплексну систему, у якій задіяні і сили ППО, і інженерні спорудження. НЕК "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядом та Генеральним штабом Збройних сил України щодо цього питання. Про це під час форуму Forbes "Енергія бізнесу" розповів очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомило увечері, 26 вересня, "Суспільне".

Кудрицький наголосив, що було створено кілька видів захисту, певні з яких будуть застосовані вперше не лише в Україні, а й у світі. "Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист - ППО, так це і пасивний захист - інженерні укріплення", - сказав Кудрицький.

Голова "Укренерго" також додав, що наразі відключень електроенергії не планується, але все буде залежати від ситуації, зокрема ймовірності того, що РФ знову вдасться до ракетних і дронових атак на об'єкти інфраструктури України.

Читайте також: Підвищення тарифів на струм - чи допоможе це відновити інфраструктуру?

Умєров: Ми будемо відповідати

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров під час включення для американського каналу CNN висловив впевненість в тому, що Росія взимку зосереджуватиметься на ударах по енергетичній інфраструктурі України, але ці удари не залишаться без відповіді.

"Але ми будемо відповідати!" - наголосив Умєров, якого у Telegram цитує пресслужба міноборони.

Читайте також: Українські дрони влаштували "блекаут" у Курській області РФ

Окрім того, очільник українського оборонного відомства висловив сподівання, що незабаром Україна отримає від партнерів багатоцільові винищувачі. "Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру...Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою!" - сказав Умєров.

Читайте також: Зеленський: Україна має бути готова до захисту енергосистеми від атак РФ

Нагадаємо, що в ніч на четвер, 21 вересня, війська РФ запустили по Україні 45 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ), ППО знищила 36 з них. Це була перша за пів року атака, яку сили РФ спрямували на енергетичні об'єкти, повідомили тоді в "Укренерго". Внаслідок неї були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. 

План Кремля провалився: Україна знову експортуватиме струм

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Перебої з подачею електроенергії через російські ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі в Україні. На фото: Київ - живлення забезпечує електрогенератор (фото з архіву)

Як українці готуються до другої воєнної зими

Суспільство27 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ігор Коломойський на слуханнях у суді в Києві, 2 вересня 2023 року

Коломойський під слідством: що "світить" олігарху?

Коломойський під слідством: що "світить" олігарху?

Закон і право27 вересня 2023 р.
Місце витоку газу метану з газопроводу Nord Stream у Балтійському морі, 27 вересня 2022 року

Підрив "Північних потоків": версій багато, фактів мало

Підрив "Північних потоків": версій багато, фактів мало

Конфлікти26 вересня 2023 р.
Чоботи солдатів армії РФ, що крокують строєм (символічне фото)

Як не воювати в Україні: історії російських дезертирів

Як не воювати в Україні: історії російських дезертирів

Конфлікти26 вересня 2023 р.
external

Що з іноземним бізнесом в Росії?

Що з іноземним бізнесом в Росії?

Економіка25 вересня 2023 р.01:48 хв.
ЗСУ вже отримали перші американські танки Abrams. Цю інформацію 25 вересня 2023 року підтвердив президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Abrams, Leopard, Challenger: які можливості цих озброєнь?

Abrams, Leopard, Challenger: які можливості цих озброєнь?

Технології25 вересня 2023 р.
Силует людини на тлі неонових літер AfD під час партійного з'їзду партії "Альтернатива для Німеччини"

"Альтернатива для Росії" - як АдН переймає ідеологію Кремля

"Альтернатива для Росії" - як АдН переймає ідеологію Кремля

Конфлікти25 вересня 2023 р.
На головну сторінку