Зеленський: Росія готується атакувати три українські АЕС

На засіданні Радбезу ООН Володимир Зеленський заявив, що Україна має докази планів РФ атакувати три атомні електростанції.

Росія готується атакувати три українські атомні електростанції (АЕС), заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу ввечері 24 вересня на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН).

"Зараз, із наближенням третьої зими цієї війни, Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції, три з них, ми маємо цю інформацію і маємо докази цього", - сказав він.

Зеленський: РФ фотографує АЕС китайськими супутниками

Напередодні в інтерв'ю американському телеканалу ABC News Зеленський заявив, що Росія використовує китайські супутники для знімків українських АЕС.

"З нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза завдання ударів по них", - сказав він.