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У центрі Києва через атаку дронами загорілась 5-поверхівка

Дмитро Шварц
26 вересня 2024 р.

ППО протягом 5 годин відбивалась від російських "шахедів". Уламки пошкодили житлову п'ятиповерхівку та впали на території дитячого садочка в Печерському районі.

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Дронова атака на Київ, 7 вересня 2024 року
Збиття "шахеда" в Києві (архівне фото)Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

У ніч на четвер, 26 вересня, Росія атакувала Київ ударними дронами типу Shahed.

"Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів", - повідомила вранці Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Розгерметизувалась газова труба

У Печерському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння. Як уточнила згодом КМВА, розгерметизувалась газова труба на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. 

Також уламки збитого дрона впали на території дитячого садочка.

Крім того, пошкоджені близько 20 автомобілів.

Спершу КМВА повідомила, що постраждала дитина, яку госпіталізували з численними різаними ранами, втім згодом уточнила, що ця інформація не підтвердилась - дитина отримала травми не внаслідок атаки БпЛА.

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