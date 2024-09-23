Нідерланди нададуть Києву три пускові установки Patriot

Нідерланди вже передали Україні РЛС до батареї ЗРК Patriot і вже незабаром поставлять три пускові установки цього комплексу, заявив міністр Брекельманс.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що його країна вже передала Україні РЛС до зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Patriot, а незабаром поставить три пускові установки до нього. Відповідну заяву нідерландський урядовець зробив в інтерв'ю литовському виданню Delfi , що оприлюднене в понеділок, 23 вересня.

"Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Також намагаємося знайти інші елементи, які потрібні для укомплектування системи", - поінформував урядовець.

За даними видання, все це проводиться в межах оголошеного раніше попереднім урядом Нідерландів задуму зібрати разом з партнерами одну батарею ЗРК Patriot для України. Брекельманс наголосив, що є кілька країн, які так само мають велике бажання допомогти Україні з посиленням її ППО, тож роблять для цього усе можливе.

Утім, попри бажання окремих країн, виникли "деякі проблеми, через які не можна зібрати цю систему", визнав урядовець. Тож у цьому питанні потрібна також і допомога інших країн, пояснив він, сказавши, що це питання ще обговорюється.

За словами Брекельманса, він не хоче розголошувати всіх деталей, щоб про них не дізналася РФ.

Нагадаємо, попередній уряд Нідерландів наголошував ще в травні цього року на своїй готовності надати Україні компоненти зенітно-ракетного комплексу Patriot з власних запасів, а також заявляв про переговори з іншими країнами, щоб зібрати повну систему. Згодом Нідерланди повідомили, що знайшли партнера, який зголосився допомоги їм у цьому.

Згідно з офіційним сайтом міноборони Нідерландів , де фіксується обсяг наданої Україні військової допомоги, станом на 5 червня 2024 року ця європейська країна передала Україні дві системи ЗРК Patriot. Іншими постачальниками цих систем для Києва є Німеччина, США й Румунія.

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