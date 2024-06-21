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КонфліктиНідерланди

Нідерланди знайшли партнера для передачі Україні ЗРК Patriot

Валерій Сааков
21 червня 2024 р.

У міноборони Нідерландів повідомили, що вдалося знайти країну-партнера, яка погодилася надати складові для Patriot. Комплекс готують до передачі Україні.

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ЗРК Patriot
ЗРК PatriotФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країні вдалося знайти країну-партнера, спільно з якою Україні передадуть систему протиповітряної оборони Patriot. Відповідну заяву урядовиця зробила в п'ятницю, 21 червня, повідомляють нідерландські ЗМІ.

У своїй заяві Оллонгрен не стала уточнювати, яка саме країна допоможе з постачанням системи й відмовилася назвати точні терміни передачі Україні системи ЗРК Patriot.

Оллонгрен наголосила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, оскільки саме завдяки їй вона зможе протистояти багатьом російським ударам.

Ще наприкінці травня Нідерланди оголосили намір, зібрати і передати Україні Patriot за підтримки інших країн. Нідерландські військові були готові надати радар і кілька пускових до цього ЗРК.

Як повідомлялося, напередодні Румунія оголосила передачу Україні однієї з двох своїх систем Patriot.

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