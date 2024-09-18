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Україна отримає систему ППО Samp/T з Італії до кінця вересня

Анастасія Шепелева
18 вересня 2024 р.

Другий зенітний ракетний комплекс SAMP/T, здатний збивати балістичні ракети, надійде в Україну до кінця цього місяця, заявив міністр оборони Італії.

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ЗРК SAMP/T
SAMP/T - єдина європейська система ППО, здатна перехоплювати балістикуФото: Alexandra Wey/KEYSTONE/picture alliance

До кінця вересня наземний зенітний ракетний комплекс (ЗРК) SAMP/T доставлять ​​з Італії в Україну, повідомив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто 17 вересня на конференції "Європейська торгівля протиповітряною та протиракетною обороною" (ППО та ПРО).

"До кінця цього місяця нова система SAMP/T буде доставлена ​​в Україну, і ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки", - цитує міністра видання RAI News.

Друга SAMP/T від Італії, здатна перехоплювати балістику

Франко-італійська система SAMP/T, також відома як MAMBA, може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно. Це єдина система ППО європейського виробництва, яка здатна збивати балістичні ракети.

Першу установку Україні спільно передали Італія та Франція в 2023 році. Це буде друга система

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RAI

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