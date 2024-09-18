Україна отримає систему ППО Samp/T з Італії до кінця вересня

Другий зенітний ракетний комплекс SAMP/T, здатний збивати балістичні ракети, надійде в Україну до кінця цього місяця, заявив міністр оборони Італії.

До кінця вересня наземний зенітний ракетний комплекс (ЗРК) SAMP/T доставлять ​​з Італії в Україну, повідомив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто 17 вересня на конференції "Європейська торгівля протиповітряною та протиракетною обороною" (ППО та ПРО).

"До кінця цього місяця нова система SAMP/T буде доставлена ​​в Україну, і ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки", - цитує міністра видання RAI News.

Друга SAMP/T від Італії, здатна перехоплювати балістику

Франко-італійська система SAMP/T, також відома як MAMBA, може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно. Це єдина система ППО європейського виробництва, яка здатна збивати балістичні ракети.

Першу установку Україні спільно передали Італія та Франція в 2023 році. Це буде друга система.